Экстренно! Песков сделал важное заявление о мобилизации в России

Тема новой волны мобилизации в России остается под запором. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз ответил на вопрос о возможной мобилизации категоричным "никто не разговаривает".

Добровольцы vs. мобилизованные: На вопрос о том, хватает ли для успешного проведения спецоперации добровольцев или же потребуются новые мобилизованные, Песков не дал конкретного ответа.

Позиция Путина: Еще в июне президент заявил, что Россия не планирует проводить мобилизацию, делая ставку на "выдавливание" противника с занимаемых позиций. Однако, вопрос о достаточности для этого имеющихся сил остался без четкого ответа.

Активный набор контрактников: Тем временем, Минобороны отчитывается о стабильном притоке контрактников. По данным ведомства, ежедневно контракт на службу подписывают около 1000 человек. С начала года их число составило почти 200 тысяч. В декабре была озвучена общая численность контрактников в ВС РФ – 640 тысяч человек.

Молчание – знак согласия? Отсутствие конкретики со стороны властей по поводу мобилизации порождает волну слухов и домыслов. Активный набор контрактников, в свою очередь, может говорить о желании увеличить численность армии на фоне продолжающейся спецоперации.