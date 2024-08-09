Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Экстренно! Песков сделал важное заявление о мобилизации в России

Тема  новой  волны  мобилизации  в  России  ост...

Подписаться в Telegram

Тема новой волны мобилизации в России остается под запором. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз ответил на вопрос о возможной мобилизации категоричным "никто не разговаривает".

Добровольцы vs. мобилизованные: На вопрос о том, хватает ли для успешного проведения спецоперации добровольцев или же потребуются новые мобилизованные, Песков не дал конкретного ответа.

Позиция Путина: Еще в июне президент заявил, что Россия не планирует проводить мобилизацию, делая ставку на "выдавливание" противника с занимаемых позиций. Однако, вопрос о достаточности для этого имеющихся сил остался без четкого ответа.

Активный набор контрактников: Тем временем, Минобороны отчитывается о стабильном притоке контрактников. По данным ведомства, ежедневно контракт на службу подписывают около 1000 человек. С начала года их число составило почти 200 тысяч. В декабре была озвучена общая численность контрактников в ВС РФ – 640 тысяч человек.

Молчание – знак согласия? Отсутствие конкретики со стороны властей по поводу мобилизации порождает волну слухов и домыслов. Активный набор контрактников, в свою очередь, может говорить о желании увеличить численность армии на фоне продолжающейся спецоперации.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане зафиксирован «смерч» из комаров

Новости Казани

17 часов назад

В Казани на 63-летнюю пенсионерку завели дело о дискредитации армии

как уничтожить плесень в control

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане 8 августа ожидается до +27 градусов

Интересное в Казани

2 дня назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости

локализация игр в Санкт-Петербурге

Новости Казани

23 часа назад

Утром 8 августа из-за ДТП встали трамваи

Новости Казани

день назад

Умер 43-летний водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом Казань — Адлер

Новости Татарстана

день назад

У подростков Татарстана хотят забрать питбайки и квадроциклы на СВО

Новости Казани

16 часов назад

Сын знаменитого экс-хоккеиста казанского "Ак Барса" в реанимации
Новости Татарстана
день назад

Дожди, гроза и град ожидаются в Татарстане 7 августа

Ночью в Татарстане не будет существенных осадков

Новости Казани

14 часов назад

В Казани 11 августа можно будет бесплатно посмотреть кино под открытым небом

Новости Казани

17 часов назад

В Казанском триатлоне примут участие 700 спортсменов из 37 регионов РФ

Новости Татарстана

18 часов назад

Юрий Лоза выступил против тестирования артистов на алкоголь и наркотики

Новости Казани

19 часов назад

Likee Party зажжет в августе в Казани
В Госдуме против принятия закона, обязывающего ...
Новости Татарстана
16 часов назад

В Госдуме против принятия закона, обязывающего татарстанцев содержать родителей

Новости Казани

22 часа назад

В аэропорту Казани терминал начнут строить уже в 2025 году

Новости Казани

23 часа назад

Президент ЮАР примет участие в саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября

Новости Татарстана

день назад

Потолок зарплаты на стройках РТ достиг 200 тысяч рублей
Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани
Казань в топе-10 популярных турнаправлений на с...
Новости Казани
день назад

Казань в топе-10 популярных турнаправлений на сентябрь