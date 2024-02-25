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Экстремальное начало весны: синоптики рассказали к чему готовиться в начале марта

Экстремальное начало весны: синоптики рассказали к чему готовиться в начале марта

pixabay.com

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Согласно экспертам метеорологической службы, наступление весны в марте принесет с собой уникальное зрелище природы. Прогнозы специалистов обещают, что первый месяц весны станет настоящим феерическим калейдоскопом погодных явлений.

Экстремальные погодные условия, которые преобладали в последние месяцы, будут сохраняться и в марте текущего года. Декабрь и январь порадовали нас необычными холодами и аномально теплой погодой. Судя по всему, первый месяц весны 2024-го не собирается отступать от этой тенденции.

Прогнозируется, что большинство регионов России ожидают прохладной и долгой весны, скорее напоминающей зиму. В центральных областях страны температура в первой половине марта опустится на 10 градусов ниже нуля, а на севере будут зафиксированы морозы до минус 30 градусов. Однако на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале нет необходимости ждать сильного похолодания, хотя в этих местах стоит готовиться к значительным снегопадам. Например, в Приморье, где зима почти лишена снега, весна начнется с обильных осадков.

Известный синоптик Евгений Тишковец предсказывает, что март текущего года фактически продолжит метеорологическую зиму. По его словам, воздушные массы арктического происхождения неоднократно нарушат обычный порядок вещей, вызывая аномальные морозы, и весна придет существенно позже обычного, как сообщили в PRIMPRESS.

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