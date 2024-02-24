Экстремальное начало весны: синоптики предсказали погоду в начале марта

По данным метеорологов, встречая весну в марте, мы увидим необычно живописное изменение климата. Прогнозы говорят о том, что первый месяц весны будет настоящим разноцветным спектром погодных явлений.

Экстремальные погодные условия, характерные для прошлых месяцев, будут продолжаться и в марте. Декабрь и январь отметились периодами аномальных холодов и необычно теплой погодой. По всей видимости, первый месяц весны 2024 года будет также выделяться своим отличным характером.

Метеорологи сообщают, что большинство территорий Российской Федерации ожидает холодная и продолжительная весна, скорее напоминающая зиму. В центральной части страны температура опустится до 10 градусов ниже нуля в первой половине марта, а на севере будут зафиксированы морозы до минус 30 градусов.

Тем не менее, на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале не ожидается сильного похолодания. Однако, в этих регионах следует готовиться к значительным снегопадам. Например, в Приморье, где зима была почти без снега, весна начнется с обильных осадков.

Согласно прогнозу известного синоптика Евгения Тишковца, март этого года фактически станет продолжением метеорологической зимы. Ожидается несколько вторжений арктического воздуха, вызывающие аномальные морозы, и весна придет гораздо позже обычного, сообщили в Primpress.