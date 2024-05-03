Эксперты Роскачества рассказали россиянам, как правильно хранить пасхальные яйца

С приближением пасхальных праздников важно знать, как правильно хранить и украшать пасхальные яйца. Эксперты Роскачества предоставляют ценные рекомендации для поддержания их свежести и красоты.

Как хранить пасхальные яйца

Если температура в помещении остаётся ниже 20 градусов тепла, окрашенные яйца могут храниться при комнатной температуре в течение двух дней. Для более длительного хранения их следует поместить в холодильник, где они сохранятся до двух недель. Особенно важно помнить о яйцах с трещинами в скорлупе — их рекомендуется употребить в течение пяти дней и обязательно хранить в холодильнике, чтобы предотвратить порчу.

Советы для варки без трещин

Чтобы избежать трещин на скорлупе, Роскачество советует варить яйца на медленном огне в мягко кипящей воде. Это предотвратит столкновения яиц со стенками кастрюли и обеспечит целостность скорлупы.

Выбор метода окрашивания

Для достижения насыщенного тёмно-бордового цвета рекомендуется использовать луковую шелуху с коричневыми яйцами. Белые яйца лучше всего подходят для использования ярких красителей, так как они лучше передают чистоту и насыщенность цвета. Эти методы окрашивания не только улучшат внешний вид ваших пасхальных яиц, но и добавят праздничной атмосферы в дом.

Применение этих рекомендаций поможет не только сохранить яйца вкусными и безопасными для употребления, но и сделает их ярким украшением праздничного стола.