Эксперты Роскачества рассказали россиянам, как правильно хранить яйца на Пасху

С наступлением пасхальных праздников многие задумываются о сохранности и красоте пасхальных яиц. По информации от Роскачества, важно соблюдать определенные условия хранения окрашенных яиц.

Если температура в помещении не превышает 20C, яйца могут безопасно храниться при комнатной температуре до двух дней, а в условиях холодильника — до двух недель.

Особое внимание следует уделить яйцам с трещинами в скорлупе: такие яйца следует хранить в холодильнике и потреблять в течение пяти дней, чтобы избежать порчи. Для предотвращения появления трещин, Роскачество советует варить яйца в мягко кипящей воде, что поможет избежать ударов яиц о стенки кастрюли.

Кроме того, эксперты делятся советами по выбору методов окрашивания: для получения глубокого темно-бордового оттенка используйте луковую шелуху с коричневыми яйцами, тогда как белые яйца лучше подходят для ярких красителей, обеспечивая чистоту и насыщенность цвета.

Эти рекомендации не только помогут сохранить пасхальные яйца свежими и безопасными для употребления, но и обеспечат их привлекательный внешний вид во время праздничного сезона, сообщает ria.ru.