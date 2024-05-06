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Эксперты Роскачества объяснили россиянам, как правильно хранить пасхальные яйца

С наступлением Пасхи важно знать, как правильно хранить и украшать пасхальные яйца. Эксперты Роскачества поделились ценными рекомендациями, которые помогут поддерживать их свежесть и внешний вид.

carposting.ru

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С наступлением Пасхи важно знать, как правильно хранить и украшать пасхальные яйца. Эксперты Роскачества поделились ценными рекомендациями, которые помогут поддерживать их свежесть и внешний вид.

Как хранить пасхальные яйца:

  • При комнатной температуре: Если температура в помещении ниже 20 градусов, окрашенные яйца можно хранить при комнатной температуре в течение двух дней.
  • В холодильнике: Для более длительного хранения рекомендуется поместить яйца в холодильник, где они сохранятся до двух недель.
  • Яйца с трещинами: Если на скорлупе есть трещины, их следует съесть в течение пяти дней и обязательно хранить в холодильнике, чтобы предотвратить порчу.

Следуя этим рекомендациям Роскачества, вы сможете не только сохранить пасхальные яйца вкусными и безопасными для употребления.

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