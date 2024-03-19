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Эксперты рассказали, ждать ли в России дефицит бензина из-за атак на российские НПЗ

Эксперты рассказали, ждать ли в России дефицит бензина из-за атак на российские НПЗ

Baza / T.me

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На бирже в Санкт-Петербурге наблюдается повышение цен на бензин АИ-95, превысившее отметку в 60 тысяч рублей за тонну, что стало первым таким случаем с прошлого сентября.

Наблюдающийся рост цен аналитики связывают с нападениями на российские нефтеперерабатывающие заводы, подчеркивая его значимость для рынка топлива.

Вместе с тем возросли стоимости других сортов топлива, включая АИ-92 и дизельное топливо, хотя они не достигли рекордных высот. В то время как зимой розничные цены оставались стабильными, последние отчеты Росстата еще не отражают полной картины воздействия оптовых цен на розничный рынок.

Игорь Юшков, специалист по энергетике, отмечает недостаток в производстве бензина в Российской Федерации, усугубленный ситуацией на заводе «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Сергей Кондратьев из ИЭФ выражает озабоченность уменьшением производства из-за технических проблем на Рязанском НПЗ, в то время как Константин Симонов акцентирует внимание на более масштабных проблемах, связанных с внешними санкциями и технологическими ограничениями.

Повышение цен на бензин в прошлом году до 76 тысяч рублей за тонну спровоцировало увеличение розничных цен и привело к введению ограничений на экспорт, которые в марте текущего года были вновь активированы правительством, что, предполагается, окажет влияние на ценообразование на внутреннем рынке в будущем, по информации от 74.ru.

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