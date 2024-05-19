Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Эксперты рассказали, почему семена льна стоит добавлять в блюда даже тем, кто на диете: продукт обладает уникальными полезными свойствами

Семена льна, известные своим богатым содержанием нутриентов и многочисленными преимуществами для здоровья, становятся неотъемлемой частью рациона тех, кто стремится поддерживать здоровый образ жизни, в том числе и тех, кто придерживается диеты.

jpboisson.com

Подписаться в Telegram

Семена льна, известные своим богатым содержанием нутриентов и многочисленными преимуществами для здоровья, становятся неотъемлемой частью рациона тех, кто стремится поддерживать здоровый образ жизни, в том числе и тех, кто придерживается диеты. Вот почему их стоит добавлять в ежедневное меню.

1. Богатый источник омега-3 жирных кислот

Семена льна являются одним из лучших растительных источников альфа-линоленовой кислоты (ALA), типа омега-3 жирных кислот. Омега-3 снижают воспаление в организме, что может помочь уменьшить риск хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и артрит.

2. Волокно для пищеварения

Высокое содержание растворимых и нерастворимых волокон делает семена льна отличным выбором для поддержания здоровья пищеварительной системы. Растворимые волокна помогают стабилизировать уровень сахара в крови и снижают холестерин, в то время как нерастворимые волокна способствуют нормализации работы кишечника.

3. Линганы для гормонального баланса

Семена льна — богатый источник линганов, растительных соединений, которые имеют антиоксидантные и эстрогенные свойства. Они могут помочь снизить риск развития гормонозависимых видов рака, таких как рак молочной железы, и улучшить общий гормональный баланс.

4. Поддержка веса

Благодаря высокому содержанию волокон семена льна могут способствовать длительному чувству сытости, что особенно ценно для тех, кто хочет контролировать свой вес или снизить его. Волокна замедляют переваривание пищи, предотвращая резкие скачки глюкозы и инсулина в крови.

5. Простота использования

Семена льна легко включить в диету; их можно добавлять в каши, смузи, выпечку и салаты. Молотые семена льна усваиваются лучше, поэтому перед употреблением их рекомендуется измельчать.

Добавление семян льна в рацион не только поддержит ваше здоровье, но и обогатит вашу диету, предоставляя вам эссенциальные питательные вещества без лишних калорий. Это идеальный выбор для тех, кто стремится к здоровому и активному образу жизни.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Это поможет укрепить сердце»: в Казани прошла акция «На работу на велосипеде»

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

сетка на вентиляцию от тараканов на газовый котел

Новости Татарстана

день назад

«Звезда» Finiko выступила в суде с последним словом

Интересное в Казани

3 дня назад

Откройте Чувашию по-новому: скоростные теплоходы свяжут Чебоксары и Казань

обучение вельвет ресниц в Нижнем Новгороде

Новости Казани

3 часа назад

Стали известны составы «Спартака» и «Рубина» на матч 29-го тура РПЛ

Новости Татарстана

день назад

Игрок «Зенита» Мостовой резко высказался об игроке «Рубина» Безрукове

Новости Казани

19 часов назад

В казанском троллейбусе разгорелся конфликт

Новости Татарстана

18 часов назад

Место для нового здания кожвендиспансера выбрали в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани появится новый клинический диспансер
Лонгриды
2 дня назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Татарстана

3 часа назад

Рустам Минниханов поздравил татарстанских журналистов с Днем печати

Гид по скидкам Казани

10 часов назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

Новости Татарстана

3 часа назад

Рустам Минниханов: Залог успеха России — в уважении и сотрудничестве конфессий

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстанская фирма погасила долг по зарплате в 265 тысяч рублей
Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»
Лонгриды
3 дня назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Новости Татарстана

4 часа назад

Первый замглавы минпромторга РФ посетил предприятия Татарстана

Новости Казани

4 часа назад

В Советском районе Казани увидели лося

Новости Татарстана

4 часа назад

На базе «Рубина» прошел фестиваль по отбору спортсменов в академию клуба
Агент спокойствия в Казани: рассказываем 5 необходимых нюансов, которые обезопасят от недобросовестных застройщиков
Интересное в Казани
4 дня назад

Агент спокойствия в Казани: рассказываем 5 необходимых нюансов, которые обезопасят от недобросовестных застройщиков