Эксперты рассказали, начнется ли в России дефицит бензина из-за атак на российские НПЗ

Цены на бензин марки АИ-95 на торговой бирже в Санкт-Петербурге превысили отметку в 60 000 рублей за тонну, что стало первым случаем с сентября прошлого года, как сообщает издание РБК, сославшись на данные. Эксперты связывают данный значительный рост цен с рядом атак на нефтеперерабатывающие заводы в России и отмечают важность данного явления для всего рынка топлива.

Повышение цен также затронуло другие виды топлива, включая АИ-92 и дизельное топливо, но они пока не достигли исторических максимумов.

Хотя розничные цены на бензин оставались почти неизменными в зимние месяцы, данные последних отчетов Росстата не раскрывают полной картины о влиянии оптовых цен на конечных потребителей. Эксперты отмечают, что основные изменения произошли именно на рынке бензина.

Игорь Юшков, эксперт в области энергетики, указывает на проблемы с производством бензина и отмечает, что Россия производит столько же бензина, сколько и потребляет. Ситуация осложнилась после инцидентов на заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", что серьезно сказалось на общих объемах производства.

Также стоит отметить, что 16 марта в Самарской области произошло чрезвычайное происшествие. На двух предприятиях региона были зафиксированы взрывы, предварительно связанные с использованием дронов на их территории. По данным издания "63.ru".