Эксперты раскрыли марки чая, сокращающие жизнь: там найдены пестициды, плесень и даже кишечная палочка, угрожающие здоровью

Последние исследования показывают, что даже самые дорогие виды чая иногда не соответствуют высоким стандартам качества. Это открытие оказывается особенно важным для России, где чай пользуется огромной популярностью среди населения.

Исследование включало приобретение 48 образцов черного чая различных брендов, доступных на российском рынке, для проверки на 178 параметров качества и безопасности, включая содержание вредных веществ и бактерий.

Результаты исследования указывают на то, что несколько брендов чая представляют реальную угрозу для здоровья:

У пакетированного чая "Globus" выявлено превышение нормы содержания плесени в два раза.

"Basilur" содержит высокое количество пестицидов и плесени.

"Dilmah" и "Краснодарский" от "Торгового дома Дагомысчай" также превышают допустимые уровни плесени.

Чай "Азерчай" содержит бактерии кишечной палочки.

"Золотая Чаша" также дала негативные результаты.

Необходимо отметить, что наличие вредных микроорганизмов и плесени в чае может быть связано как с качеством сырья, так и с условиями хранения продукта. Также стоит отметить, что российское законодательство не устанавливает жестких норм на содержание бактерий в чае, и данное исследование проводилось в ответ на интерес потребителей к качеству чая.