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Эксперты назвали самый эффективный способ защиты от клещей: вы будете удивлены его простоте

Недавние исследования экспертов в области биологии и медицины привели к открытию простого, но удивительно действенного метода борьбы с клещами.

stop-klopu.com

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С наступлением теплого времени года активизируются не только любители природы, но и клещи, представляющие угрозу здоровью. Недавние исследования экспертов в области биологии и медицины привели к открытию простого, но удивительно действенного метода борьбы с этими кровососущими насекомыми — использование масла лимонной эвкалипты.

Масло лимонной эвкалипты, полученное из листьев и ветвей дерева лимонного эвкалипта, издавна известно своими репеллентными свойствами. Однако последние исследования показали, что это натуральное средство не только отпугивает комаров, но и чрезвычайно эффективно против клещей.

Исследования, проведенные учеными из различных биологических центров, подтвердили, что масло лимонной эвкалипты может снизить риск укусов клещей на 60% и более. Безопасность этого масла для человека и окружающей среды делает его предпочтительным выбором по сравнению с химическими репеллентами, содержащими DEET.

Как использовать масло лимонной эвкалипты

  1. Нанесение на кожу: Разбавьте несколько капель масла в воде или базовом масле и нанесите на открытые участки тела перед выходом на природу.
  2. Обработка одежды: Масло можно нанести на одежду, особенно на манжеты, воротники и края штанов, чтобы создать дополнительный барьер против клещей.
  3. Обновление защиты: Повторное нанесение каждые 2-3 часа увеличивает эффективность защиты.

Методы профилактики укусов клещей особенно актуальны, учитывая увеличение числа заболеваний, передаваемых этими насекомыми, таких как боррелиоз (болезнь Лайма) и энцефалит. Использование масла лимонной эвкалипты предоставляет не только защиту от клещей, но и поддерживает стремление к использованию более безопасных, экологически чистых средств в повседневной жизни.

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