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Эксперты назвали людей с самой «глупой» группой крови

Эксперты назвали людей с самой «глупой» группой крови

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Исследование было проведено специалистами по различным группам крови, где были сравнены интеллектуальные способности их обладателей. Согласно результатам, выяснилось, что среди четырех групп существует одна, у которой носители не проявляют высокого уровня интеллекта.

Речь идет о второй отрицательной группе крови, особенно у мужчин. Их характеризует склонность к принятию поспешных решений без должного анализа ситуации, часто с невысоким уровнем интеллекта и тенденцией к рискованным поступкам.

Ученые отметили, что большинство американских президентов имели именно эту группу крови. Однако важно помнить, что не все обладатели второй отрицательной группы крови обладают подобными характеристиками. Низкий уровень интеллекта может быть обусловлен и другими факторами, поэтому не стоит слишком серьезно воспринимать выводы исследования.

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