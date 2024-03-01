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Эксперт-ветеринар рассказал, как сохранить здоровье вашей любимой кошки

Эксперт-ветеринар рассказал, как сохранить здоровье вашей любимой кошки

РИА Новости

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Еженедельно в 26 ветеринарных клиниках Москвы обращаются около восьми тысяч владельцев домашних животных, причем примерно половина из них – это кошки.

На встрече ветеринарного врача Юлии Богдановой, заведующей Советской государственной ветеринарной клиникой, которая состоялась первого марта, выдвинули советы по тому, как обеспечить своим питомцам здоровье и долгую жизнь.

"Самыми распространенными заболеваниями у кошек являются заболевания мочевыделительной системы, такие как мочекаменная болезнь и хроническая почечная недостаточность", – пояснила эксперт.

Она добавила, что основной причиной их возникновения чаще всего является неправильное питание, а также гормональные сбои и генетическая предрасположенность.

По словам ветеринара, самцы кошек имеют большую склонность к мочекаменной болезни из-за анатомических особенностей. Для предотвращения этого диагноза рекомендуется кормить кошек сбалансированным кормом.

На втором месте по распространенности находятся заболевания пищеварительной системы, такие как панкреатит и холецистит, которые также обусловлены неправильным питанием. Чтобы предотвратить эти заболевания, следует исключить жирную пищу из рациона домашнего питомца. Новообразования занимают третье место по частоте возникновения среди наиболее распространенных заболеваний у кошек. Эксперт подчеркнула, что раннюю онкологию можно выявить только при проведении регулярных обследований.

Ветеринар также отметила, что стресс и появление болезней у кошек тесно связаны между собой. Поэтому чем спокойнее и безопаснее чувствует себя питомец, тем меньше проблем со здоровьем у него будет возникать, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Подмосковье планируется расширение программы мобильных ветеринарных станций, где домашних животных можно будет привести на осмотр. Для этой цели будет использоваться специально оборудованная машина. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

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