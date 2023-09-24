Эксперт прокомментировал, до каких регионов могут долететь американские ATACMS

Киев от Америки в ближайшее время получит оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые обладают возможностью преодолевать расстояние до 300 километров. По мнению опытного военного аналитика, Андрея Клинцевича, такая значительная дальность полета позволит этим ракетам достичь нескольких российских городов.

Клинцевич указал на Краснодар, Липецк, Тулу, Калугу и Смоленск как потенциальные цели для возможной атаки. Помимо этих городов, Западная Украина сможет оказывать сильное воздействие на Крым, Донбасс, Воронеж и Ростов.