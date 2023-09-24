Новости России
· Алина Алмакаева

Эксперт прокомментировал, до каких регионов могут долететь американские ATACMS

Эксперт прокомментировал, до каких регионов могут долететь американские ATACMS

Подписаться в Telegram

Киев от Америки в ближайшее время получит оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые обладают возможностью преодолевать расстояние до 300 километров. По мнению опытного военного аналитика, Андрея Клинцевича, такая значительная дальность полета позволит этим ракетам достичь нескольких российских городов.

Клинцевич указал на Краснодар, Липецк, Тулу, Калугу и Смоленск как потенциальные цели для возможной атаки. Помимо этих городов, Западная Украина сможет оказывать сильное воздействие на Крым, Донбасс, Воронеж и Ростов.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Новости Татарстана

день назад

Из 85 тысяч были отобраны 50 финалисток: девушка-медик из Татарстана поборется за звание «Мисс Россия-2023»

обработка квартиры от лишая

Новости Казани

день назад

Игнорировал тротуар: в Казани насмерть сбили пешехода

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Откуда берутся вундеркинды: список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

микроволновка neff ремонт в Москве

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане поднимут цены на проезд

Новости Татарстана

день назад

Позволяет обеспечить продуктами нуждающихся: в Татарстане 23 сентября объявлен днем гушра

Новости Казани

2 часа назад

В Казани построят марину на 300 яхт

Новости Татарстана

день назад

Крупнейшая сделка на рынке региональной цифровизации: бюджетники Татарстана перейдут на отечественную ОС
Лонгриды
день назад

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане поднимут цены на проезд

Новости Казани

2 часа назад

В Казани построят марину на 300 яхт

Новости Казани

день назад

Игнорировал тротуар: в Казани насмерть сбили пешехода

Новости Казани

день назад

Наиболее удачные реализуют: жители Казани могут предложить идеи наполнения территории под Миллениумом
Гиперопека, возможности и ограничения: в парке Казани психолог расскажет о материнской любви
Новости Казани
день назад

Гиперопека, возможности и ограничения: в парке Казани психолог расскажет о материнской любви

Новости Татарстана

день назад

Позволяет обеспечить продуктами нуждающихся: в Татарстане 23 сентября объявлен днем гушра

Важное в РТ

день назад

ВТБ отмечает рекордный спрос на ипотеку до повышения ставок

Новости Татарстана

день назад

Крупнейшая сделка на рынке региональной цифровизации: бюджетники Татарстана перейдут на отечественную ОС
Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края
Полезное
4 дня назад

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края