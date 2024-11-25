Экономисты предупреждают о стагфляции: Россию захлестнет новая волна кризиса

Экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупреждают: Российская Федерация может столкнуться с опасной экономической ситуацией — стагфляцией.

Это состояние, когда одновременно наблюдаются спад производства и рост цен, представляет серьёзный вызов для экономики. На фоне жёсткой денежно-кредитной политики Банка России эксперты прогнозируют увеличение рисков корпоративных банкротств, неплатежей и дальнейшее ухудшение положения в реальном секторе.

Основные угрозы для экономики

Специалисты ЦМАКП выделяют несколько ключевых факторов, которые могут привести к стагфляции:

Высокие процентные ставки: доля предприятий в обрабатывающей промышленности, которые называют высокий кредитный процент ключевым ограничителем производства, превысила 40% в 2024 году. Многие компании с трудом справляются с долговой нагрузкой, а число тех, у кого процентные платежи составляют более 2/3 прибыли, удвоится к концу года, достигнув 20% совокупного выпуска в секторе.

Рост взаимных неплатежей: в третьем квартале 2024 года доля предприятий, которые столкнулись с неплатежами со стороны контрагентов, увеличилась до 37%. Это значительно выше, чем в предыдущие годы (20–22%). Эксперты связывают такую динамику с трудностями в доступе к кредитам и падением ликвидности.

Низкая рентабельность сектора: многие отрасли, особенно с длительными циклами реализации проектов, оказываются под угрозой из-за высокой стоимости заимствований и ограниченного оборота средств. Это создаёт условия для увеличения числа дефолтов и финансовой нестабильности.

Ограниченные возможности жёсткой политики ЦБ

В октябре 2024 года Банк России поднял ключевую ставку до 21%, что стало историческим максимумом. Эта мера была призвана сдержать инфляцию, которая, по прогнозам регулятора, составит 4% к 2026 году. Однако экономисты ЦМАКП считают, что такой подход имеет ряд серьёзных недостатков:

Рост затрат на обслуживание долгов: высокая ставка увеличивает издержки бизнеса и ограничивает возможности компаний по расширению производства.

Конъюнктурные факторы: инфляция стимулируется не только потребительским спросом, но и ростом тарифов, а также бюджетным дефицитом, который в 2024 году превысит 1 000 000 000 000 рублей.

Эксперты отмечают, что Центробанк не сможет эффективно снизить инфляцию только за счёт повышения ставки. При этом слишком жёсткая денежно-кредитная политика повышает вероятность рецессии и разбалансировки экономики.

Рекомендации для стабилизации экономики

Чтобы избежать усугубления ситуации, эксперты ЦМАКП предлагают снизить ключевую ставку до 15–16% к середине 2025 года. Это позволит поддержать ликвидность в экономике, снизить нагрузку на бизнес и предотвратить рост числа дефолтов. Однако текущий прогноз Банка России предполагает, что ставка останется на уровне 17–20%, что может ограничить возможности для восстановления.

Дополнительные меры, которые могут помочь стабилизировать экономику:

Улучшение условий кредитования: снижение процентных ставок повысит доступность займов для бизнеса.

Поддержка реального сектора: государственные программы для отраслей с низкой рентабельностью помогут избежать массовых банкротств.

Контроль ликвидности: необходимо предотвратить дальнейшее снижение оборотных средств в бизнесе.

Стагфляция как вызов для России

Экономика России находится на грани стагфляции, что создаёт угрозу для устойчивости её развития. Повышение ставок Центробанка имеет ограниченный эффект в борьбе с инфляцией, но увеличивает давление на бизнес и провоцирует снижение производства. Эксперты призывают к более сбалансированным решениям, чтобы предотвратить рецессию и сохранить стабильность в реальном секторе.

