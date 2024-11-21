Экономисты предупредили о стагфляции: РФ захлестнет новая волна кризиса

Россия может оказаться в сложной экономической ситуации, столкнувшись со стагфляцией — одновременным спадом экономики и ростом цен.

Такой прогноз озвучили специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По их мнению, текущая денежно-кредитная политика Банка России, несмотря на заявленные цели, несет значительные риски для экономики страны.

Основные причины возможной стагфляции

Жесткие меры Центробанка

В октябре 2024 года Банк России повысил ключевую ставку до 21% — рекордного уровня за всю историю. Это решение объясняется необходимостью сдерживания инфляции, которая превышает прогнозируемые показатели. Однако, по мнению экономистов, такие меры создают серьезные проблемы для реального сектора экономики, включая рост финансовой нагрузки на предприятия.

Риски для бизнеса

Более 40% компаний обрабатывающей промышленности называют высокий кредитный процент препятствием для увеличения производства.

Доля предприятий с долговой нагрузкой, превышающей 2/3 прибыли, увеличилась в два раза и составляет 20% от общего объема сектора. Это повышает вероятность корпоративных дефолтов и банкротств.

Увеличение неплатежей

Согласно данным третьего квартала 2024 года, 37% компаний сообщили о задержках платежей от своих контрагентов. Это почти вдвое выше, чем в период 2021–2023 годов, когда этот показатель составлял 20–22%. Основные причины: сложный доступ к кредитам и снижение ликвидности хозяйственных операций.

Почему действия Центробанка вызывают сомнения

Эксперты ЦМАКП отмечают, что ужесточение денежно-кредитной политики имеет ограниченное влияние на инфляцию. Основные факторы, которые мешают эффективному сдерживанию цен:

Рост так называемых «квазипроцентных платежей», усиливающий давление на предприятия.

Конъюнктурные особенности, такие как индексация тарифов и увеличение бюджетного дефицита.

Вместо снижения инфляции такие меры провоцируют спад производства, ухудшают условия для работы бизнеса и ставят под угрозу долгосрочные экономические процессы.

Прогнозы и рекомендации экспертов

Уровень ключевой ставки

Чтобы избежать негативной динамики в экономике, ключевая ставка, по мнению аналитиков, должна быть снижена до 15–16% к середине 2025 года. Однако прогнозы Банка России предполагают более высокие значения — 17–20% в среднем за год, что может усугубить текущие проблемы.

Инфляционные ожидания

Банк России прогнозирует инфляцию на уровне 4% к 2026 году, но эксперты предупреждают, что такие ожидания могут быть слишком оптимистичными. Влияние оказывают запланированные индексации тарифов и рост бюджетного дефицита, который увеличится более чем на 1 трлн рублей в 2024 году.

Риски для обрабатывающей промышленности

Сектора с низкой рентабельностью, такие как обрабатывающая промышленность, особенно уязвимы к высокому уровню ключевой ставки. Увеличение процентных платежей снижает их способность адаптироваться к новым экономическим условиям, что может привести к сокращению производства и росту безработицы.

Что такое стагфляция и почему это важно

Стагфляция — это редкое экономическое явление, когда спад производства сопровождается ростом цен. Для России такая ситуация может стать особенно опасной, так как она одновременно подрывает покупательскую способность населения и ограничивает возможности для восстановления экономики.

Спад производства: ведет к сокращению рабочих мест и снижению доходов граждан.

Рост цен: усиливает нагрузку на потребителей, ограничивая их возможности тратить.

Как предотвратить стагфляцию

Экономисты подчеркивают, что необходимо пересмотреть текущий подход к денежно-кредитной политике:

Снижение ключевой ставки: это поможет снизить финансовую нагрузку на предприятия и стимулировать рост производства.

Поддержка бизнеса: создание программ кредитования с льготными условиями для предприятий, работающих в уязвимых секторах экономики.

Улучшение ликвидности: обеспечение доступа компаний к оборотным средствам для снижения уровня неплатежей.

Экономическая ситуация в Российской Федерации требует сбалансированного подхода к денежно-кредитной политике. Жесткие меры ЦБ, такие как повышение ключевой ставки, могут оказаться не только недостаточно эффективными в борьбе с инфляцией, но и создать значительные проблемы для реального сектора. Чтобы избежать стагфляции и сохранить стабильность экономики, необходимо учитывать все факторы, влияющие на производство и потребление.

