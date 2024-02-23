Египет отказался покупать российское зерно: все дело в Украине

Египет отклонил покупку российского зерна из-за завышенной цены, сообщает издание "Московский комсомолец" со ссылкой на главу Российского зернового союза, Аркадия Злочевского.

Злочевский отметил, что, несмотря на большое количество предложений со стороны России, ни одно из них не было принято крупнейшим покупателем пшеницы.





Аграрий также отметил, что лучшие цены предложили Украина и Румыния, которые предложили зерно по цене, ниже на 7 долларов по сравнению с российскими условиями. Злочевский добавил, что успешность тендеров напрямую зависит от решений чиновников, которые устанавливают минимальные цены на продажу.Таким образом, Египет отклонил закупку российского зерна из-за слишком высокой цены, в то время как Украина и Румыния предложили более привлекательные условия. Глава Зернового союза подчеркнул важность роли государственных чиновников в определении конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке.