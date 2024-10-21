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ЕГЭ могут отменить уже в 2025 году: что введут вместо него?

Вопрос об отмене единого государственного экзам...

pravdasevera.ru

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Вопрос об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) вновь всплыл на повестку дня в июне 2024 года, когда в Госдуму внесли законопроект, направленный на упразднение этого экзамена.

Несмотря на то что предложение об отмене ЕГЭ обсуждается не впервые, перспективы его реализации кажутся туманными. Как показывает практика, в России пока нет достойной замены, которая могла бы обеспечить единый стандарт оценки знаний школьников и позволить выпускникам из регионов поступать в ведущие вузы страны.

Какие экзамены сдают выпускники сейчас?

На данный момент выпускники российских школ сдают ЕГЭ — это основная форма государственной итоговой аттестации (ГИА), которая действует по всей стране. В июне 2024 года в законе об образовании и других нормативных актах нет положений, отменяющих или заменяющих ЕГЭ на другую форму тестирования.

ЕГЭ позволяет оценивать знания школьников по единой системе, создавая равные условия для поступления в вузы. Это особенно важно для абитуриентов из регионов, которые могут на равных конкурировать с выпускниками столичных школ.

Почему снова говорят об отмене ЕГЭ?

Обсуждения вокруг отмены ЕГЭ усилились в связи с отказом Российской Федерации от Болонской системы в прошлом году. В июне 2024 года депутаты вновь предложили отменить ЕГЭ, ссылаясь на его недостатки, среди которых:

  • Увеличение расходов на репетиторов.
  • Подготовка к экзамену сводится к механическому выполнению тестов.
  • Снижение уровня аналитического мышления у школьников.

Однако предложения об отмене ЕГЭ возникали и раньше — в 2011, 2016 и 2023 годах, но ни одно из них не прошло дальше первого чтения в Госдуме. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, ЕГЭ — это социальный лифт для российских школьников, который предоставляет равные возможности поступления в вузы, и отмена экзамена потребует серьезных обсуждений и подготовки.

Почему отмена ЕГЭ маловероятна?

Несмотря на текущие инициативы, отмена ЕГЭ в ближайшие годы маловероятна. Законопроект 2024 года еще не получил официальной оценки со стороны правительства, но исходя из предыдущих попыток отмены и позиции премьер-министра Михаила Мишустина, который называет ЕГЭ важным инструментом социального равенства, можно предположить, что законопроект не будет принят.

Любые изменения в системе итоговой аттестации школьников потребуют внесения поправок в Федеральный закон и другие нормативные акты. Такой процесс займет длительное время и потребует подготовки новой системы экзаменов, которая сможет полноценно заменить ЕГЭ.

Что будет, если Единый экзамен отменят?

Отмена ЕГЭ потребует разработки новой формы оценки знаний школьников, которая сможет обеспечить справедливые условия поступления в вузы для выпускников из разных регионов. Переход к другой системе неизбежно вызовет масштабные реформы, изменения законодательства и долгий период подготовки.

ЕГЭ остаётся единой формой итоговой аттестации, которая гарантирует равные возможности для всех школьников. Без альтернативной системы экзаменов отмена ЕГЭ может привести к снижению доступности высшего образования для абитуриентов из регионов, что делает её реализацию в ближайшее время практически невозможной.

Несмотря на продолжающиеся разговоры об отмене ЕГЭ, эта форма тестирования остается ключевым элементом российской системы образования. Пока не существует полноценной замены, которая могла бы обеспечить единые условия для всех школьников, перспектива отмены ЕГЭ остаётся далекой. В ближайшие годы вряд ли можно ожидать кардинальных изменений в системе аттестации.

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