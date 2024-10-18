ЕГЭ могут отменить уже в 2025 году: что будет вместо?

В июне 2024 года в Госдуму вновь внесли законопроект, предлагающий отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это уже не первая попытка отказаться от тестирования, но ни одна из них до сих пор не увенчалась успехом.

Основная причина заключается в том, что на данный момент нет альтернативы, которая могла бы так же эффективно оценивать знания школьников по единой системе и давать всем учащимся равные шансы на поступление в престижные вузы.

Какие экзамены сдают выпускники сегодня?

ЕГЭ остается основным форматом государственной итоговой аттестации для одиннадцатиклассников. Несмотря на многочисленные предложения отменить этот формат, на июнь 2024 года никаких изменений в нормативные акты, регулирующие ЕГЭ, внесено не было. Экзамен продолжается, и его результаты по-прежнему являются ключевым элементом для поступления в высшие учебные заведения.

Почему обсуждают отмену ЕГЭ?

Обсуждение отмены ЕГЭ возобновляется с завидной регулярностью, и каждый раз причиной становится критика тестирования. Основные аргументы против ЕГЭ включают:

Рост расходов на репетиторов.

Снижение аналитических способностей у школьников, которые больше сосредоточены на правильном заполнении тестов, чем на развитии критического мышления.

Снижение общего качества образования из-за «натаскивания» на тесты.

Однако, как показывает практика, каждый раз предложения об отмене ЕГЭ сталкиваются с противодействием.

Что говорят власти?

Глава Рособрнадзора ещё два года назад подчеркнул, что отмена ЕГЭ — это сложный и долгосрочный процесс, требующий серьезного обсуждения. Председатель правительства Михаил Мишустин также отметил, что ЕГЭ выступает важным социальным лифтом, позволяя школьникам из всех регионов поступать в ведущие вузы страны. В связи с этим, по его мнению, упразднение экзамена требует взвешенного подхода.

Правительство пока не дало официального заключения по новому законопроекту об отмене ЕГЭ, но предыдущие попытки, скорее всего, указывают на то, что отмены тестирования в ближайшем будущем не будет.

Что произойдет, если ЕГЭ все-таки отменят?

Если же гипотетически ЕГЭ всё-таки отменят, это повлечет за собой масштабные изменения в системе образования. Придется вносить правки в Федеральный закон «Об образовании» и пересматривать порядок проведения государственной итоговой аттестации. Такие изменения наверняка будут сопровождаться широкомасштабной информационной кампанией.

Пока что, однако, школьникам и их родителям можно не переживать о внезапных изменениях. ЕГЭ остаётся ключевым элементом образовательной системы России, и его отмена — вопрос долгих обсуждений и реформ.