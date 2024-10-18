Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

ЕГЭ могут отменить уже в 2025 году: что будет вместо?

В июне 2024 года в Госдуму вновь внесли законоп...

solaris64.ru

Подписаться в Telegram

В июне 2024 года в Госдуму вновь внесли законопроект, предлагающий отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это уже не первая попытка отказаться от тестирования, но ни одна из них до сих пор не увенчалась успехом.

Основная причина заключается в том, что на данный момент нет альтернативы, которая могла бы так же эффективно оценивать знания школьников по единой системе и давать всем учащимся равные шансы на поступление в престижные вузы.

Какие экзамены сдают выпускники сегодня?

ЕГЭ остается основным форматом государственной итоговой аттестации для одиннадцатиклассников. Несмотря на многочисленные предложения отменить этот формат, на июнь 2024 года никаких изменений в нормативные акты, регулирующие ЕГЭ, внесено не было. Экзамен продолжается, и его результаты по-прежнему являются ключевым элементом для поступления в высшие учебные заведения.

Почему обсуждают отмену ЕГЭ?

Обсуждение отмены ЕГЭ возобновляется с завидной регулярностью, и каждый раз причиной становится критика тестирования. Основные аргументы против ЕГЭ включают:

  • Рост расходов на репетиторов.
  • Снижение аналитических способностей у школьников, которые больше сосредоточены на правильном заполнении тестов, чем на развитии критического мышления.
  • Снижение общего качества образования из-за «натаскивания» на тесты.

Однако, как показывает практика, каждый раз предложения об отмене ЕГЭ сталкиваются с противодействием.

Что говорят власти?

Глава Рособрнадзора ещё два года назад подчеркнул, что отмена ЕГЭ — это сложный и долгосрочный процесс, требующий серьезного обсуждения. Председатель правительства Михаил Мишустин также отметил, что ЕГЭ выступает важным социальным лифтом, позволяя школьникам из всех регионов поступать в ведущие вузы страны. В связи с этим, по его мнению, упразднение экзамена требует взвешенного подхода.

Правительство пока не дало официального заключения по новому законопроекту об отмене ЕГЭ, но предыдущие попытки, скорее всего, указывают на то, что отмены тестирования в ближайшем будущем не будет.

Что произойдет, если ЕГЭ все-таки отменят?

Если же гипотетически ЕГЭ всё-таки отменят, это повлечет за собой масштабные изменения в системе образования. Придется вносить правки в Федеральный закон «Об образовании» и пересматривать порядок проведения государственной итоговой аттестации. Такие изменения наверняка будут сопровождаться широкомасштабной информационной кампанией.

Пока что, однако, школьникам и их родителям можно не переживать о внезапных изменениях. ЕГЭ остаётся ключевым элементом образовательной системы России, и его отмена — вопрос долгих обсуждений и реформ.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Около развязки на Мамадышском тракте 5-километровая пробка

Новости Татарстана

6 часов назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 года исследовало более 26 тыс. проб воды, почвы и воздуха

дезинфекция клопов с барьерным средством

Новости Татарстана

день назад

В 80 лет умер страдавший деменцией актер Николай Пархоменко

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Последний рывок и в пляс! Показываем, как казанцы будут праздновать новогодние корпоративы 2024-2025

ремонт смартфонов в екатеринбурге в Екатеринбурге

Новости Казани

7 часов назад

Стало известно, за что поймали 34-летнего директора казанской стройфирмы

Новости Татарстана

день назад

17-летний подросток насмерть сбил 68-летнюю женщину в Татарстане

Новости Казани

день назад

В Казани с 25 по 31 октября ограничат движение по Вознесенскому тракту

Новости Казани

5 часов назад

Скончался 18-летний пассажир, который вылетел на авто с моста под Казанью

Новости Татарстана

день назад

В РТ предложили меры борьбы с пропагандой чайлдфри
Новости Татарстана
день назад

В Казани презентовали фильм об абортах

Фильм выйдет в прокат уже 17 октября

Новости Татарстана

16 минут назад

ВТБ повышает ставку по накопительному счету в рублях до 22%

Полезное

час назад

Украсьте свой участок осенью: что сажать в Республике Татарстан для создания красивого сада

Новости Татарстана

21 минуту назад

В ВТБ рассказали, на что россияне тратят деньги

Новости Казани

41 минуту назад

Во время саммита изменится маршрут автобусов № 91 и троллейбусов № 8
Медведю Терпею из Казани обеспечены особые усло...
Новости Казани
день назад

Медведю Терпею из Казани обеспечены особые условия в Москве

Новости Татарстана

56 минут назад

В Татарстане ожидается до +13 градусов

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 19 октября ожидается туман

Новости Татарстана

3 часа назад

Россияне настроились на сбережения
Сельдь-дог и форель в апельсиновом соусе: какие...
Новости Татарстана
4 дня назад

Сельдь-дог и форель в апельсиновом соусе: какие рыбные блюда казанцы могут попробовать этой осенью