Эффективные методы борьбы с муравьями на даче: нужные советы

Муравьи часто появляются на дачных участках, где они разрушают муравейники и наносят ущерб растениям.

Автор канала "твоя дача" делится способом избавления от муравьев с использованием натуральных средств. Смешайте сахарный сироп с пшеном и разбросайте возле муравейника. сахар и вода в пропорции 1:6 привлекут муравьев и уничтожат их колонию. Использование натуральных средств сохранит здоровье растений и успешный урожай.

Муравьи необходимы в экосистеме, но могут причинить проблемы на огороде: повышение кислотности почвы; угнетение роста растений; повреждение ягод и овощей; порча сеянцев; уничтожение семян; распространение сорняков; перенос тли на растения. Для контроля популяции муравьев на огороде и предотвращения негативных последствий их присутствия важно принять соответствующие меры.