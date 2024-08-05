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Единственный точный признак, который выдаст самый спелый и сладкий арбуз: вам понадобится только палец

Сезон арбузов в самом разгаре, и устоять перед ...

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Сезон арбузов в самом разгаре, и устоять перед соблазном полакомиться этой сочной ягодой просто невозможно! Но как выбрать по-настоящему спелый и сладкий арбуз, а не разочароваться безвкусной покупкой?

Вот несколько проверенных способов:

1. Звук:Постучите по арбузу. Глухой звук – признак спелости, звонкий же говорит о том, что арбуз еще не "дошел".

2. Хвостик: У спелого арбуза хвостик сухой и желтоватый. Зеленый хвостик указывает на то, что арбуз сорвали слишком рано.

3. Пятно на боку: Ищите на арбузе желтое или оранжевое пятно – это место, на котором он лежал во время созревания. Чем ярче пятно, тем слаще арбуз.

4. Рисунок на кожуре: У спелого арбуза контрастный рисунок, полоски четко выражены.

5. Размер и вес: Не стоит гнаться за гигантами. Выбирайте арбуз среднего размера, тяжелый для своих габаритов – это говорит о его сочности.

6. "Девочки" слаще "мальчиков": Считается, что у "девочек" (арбузов с плоским пятнышком на противоположном от хвостика конце) мякоть слаще, чем у "мальчиков" (с выпуклым пятнышком).

7. Не бойтесь просить продавца разрезать арбуз и показать мякоть.У спелого арбуза она яркая, с черными косточками.

И помните: главное – выбирать арбуз с удовольствием!

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