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· Артем Акчурин

Единовременная помощь ветеранам труда: как ее получить в 2024 году?

Единовременная помощь ветеранам труда: как ее получить в 2024 году?

РИА Новости

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Для получения информации о льготах, предоставляемых ветеранам труда в определенном регионе, рекомендуется обращаться к официальному веб-сайту правительства соответствующей территории. Возможность получения льгот требует обращения в МФЦ.

Одной из форм социальной финансовой поддержки является выплата ежемесячной денежной суммы. Например, в 2024 году в Москве данная выплата составляет 1328 рублей.

Вдобавок к ежемесячным выплатам, ветераны труда имеют возможность получать скидки на оплату жилплощади, коммунальные услуги и капитальный ремонт. В различных регионах могут предоставляться дополнительные льготы за топливо, ремонт, газификацию, телефонные услуги, а также денежные компенсации на проезд.

Для получения льготных условий необходимо предоставить набор документов, который может разниться в каждом регионе. Рекомендуется уточнить точный перечень необходимых документов на официальном сайте региональных государственных услуг или в МФЦ. Как правило, для этого требуются следующие документы:
1. Паспорт.
2. Свидетельство о ветеране труда.
3. Пенсионное удостоверение.

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