Единое пособие резко перестанут выплачивать: на это есть 10 и более причин

Согласно установленным правилам, единое пособие назначается на период продолжительностью 12 месяцев (или на 6 месяцев, если глава семьи подвергается мобилизации). Впрочем, в некоторых ситуациях выплата данного пособия может быть досрочно прекращена. Об этом сообщают в официальном канале Социального фонда России.



Выплата единого пособия может быть прекращена ранее установленного срока, если:

ребенку, на который было назначено пособие, исполнилось 17 лет;

получатель пособия переехал в другой регион и установил там свое постоянное место жительства;

между родителями ребенка, на которого назначено пособие, был расторгнут брак, и суд принял решение о проживании ребенка с родителем, не являющимся получателем данного пособия;

родителя лишили родительских прав или ограничили их;

получатель единого пособия был признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

получатель пособия объявлен в розыск или направлен в учреждения исправительной системы;

ребенок, на которого было назначено пособие, находится на полном государственном обеспечении;

усыновление ребенка, на которого было назначено пособие, было отменено;

ребенок, на которого родитель получал пособие, был передан под опеку;

заявитель предоставил документы или информацию с неполной или недостоверной информацией;

ребенок был рожден до установленного срока или произошло прерывание беременности (в случае, когда женщины стали объектом ранней беременности, требующей регистрации).

После устранения основной причины прекращения выплаты пособия (например, после восстановления родителя в родительских правах), позволяется повторно подать заявление на получение соответствующего пособия.