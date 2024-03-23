Единое пособие резко перестанут выплачивать: есть более 10 причин для отмены выплат

По правилам единое пособие назначают на 12 месяцев (на 6, если глава семьи мобилизован). Но в некоторых случаях выплата может прекратиться досрочно.

Выплата единого пособия пособия прекращается раньше общего срока, когда:

- Ребенку, на которого пособие назначено, исполнилось 17 лет.

- Получатель пособия переехал на постоянное место жительства в другой регион.

- Разведен брак между родителями, если по решению суда ребенок будет проживать с родителем, который не получает данное пособие.

- Ограничены или лишены родительских прав родителя-получателя пособия.

- Решением суда получатель признан недееспособным или ограниченно дееспособным.



- Получатель пособия объявлен в розыск или направлен в места лишения свободы.- Ребенок, получавший пособие, переведен на полное государственное обеспечение.- Отменено усыновление ребенка, для которого было выделено пособие.- Ребенок, на которого полагалось пособие, передан под опеку.- Заявитель представил документы или информацию с неполной или недостоверной информацией.- Досрочные роды или прерывание беременности (у женщин, включенных в ранние сроки беременности).

После устранения причины прекращения выплаты пособия (например, восстановления родителя в родительских правах), возможно подать повторное заявление на получение пособия.