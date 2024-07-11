«Дым закрыл полнеба»: пожар на НПЗ и жертвы. Какие регионы России атаковали БПЛА

В начале текущей недели несколько российских областей стали объектом атак беспилотников.

Минобороны РФ отметило успешные операции противовоздушной обороны, которые позволили нейтрализовать угрозы в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях.

Из всех регионов Белгородская область пострадала наиболее серьезно. Глава области Вячеслав Гладков сообщил о 4-х погибших и 20-ти получивших ранения. Район Шебекино испытал масштабные разрушения жилых зданий, подчеркнув масштаб ущерба.

В Волгоградской области, благодаря слаженной работе сил ПВО и радиоэлектронной борьбы, удалось избежать значительных разрушений. Губернатор Андрей Бочаров подтвердил, что критическая инфраструктура, включая электроподстанции и нефтебазы, осталась невредимой, что обеспечило стабильность энергоснабжения.

В Ростовской области также успешно отразили атаку, о чем сообщил губернатор Василий Голубев. Благодаря оперативным действиям удалось уничтожить несколько дронов и ликвидировать пожар на одной из электроподстанций еще до наступления утра.

В Курской области врио губернатора Алексей Смирнов сообщил о сбитии четырех дронов, что позволило предотвратить серьезные повреждения или человеческие жертвы.

Лидер Астраханской области Игорь Бабушкин также подтвердил успешное отражение атаки, не приведшее к жертвам или значительным разрушениям.

В связи с этими атаками введены временные ограничения на воздушные перевозки, затронувшие аэропорты в Волгограде и Астрахани, вызвав задержки и изменения в расписании рейсов.

Эти события ясно демонстрируют критическую необходимость укрепления мер безопасности и повышения уровня наблюдения за важными инфраструктурными объектами, особенно в аэропортах и на критически важных объектах, сообщает rtvi.com.