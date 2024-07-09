«Дым закрыл полнеба»: пожар на нефтебазе и жертвы. Какие российские регионы атаковали БПЛА

В ночь на 9 июля несколько российских регионов столкнулись с обширной атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), согласно сообщению Министерства обороны РФ.

Эффективные действия противовоздушной обороны позволили нейтрализовать угрозы в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областях, а также Волгоградской области.

Белгородская область: По информации от Вячеслава Гладкова, главы Белгородской области, последствия атаки оказались трагичными: четыре человека утратили жизни, 20 получили травмы. Атаки привели к повреждению инфраструктуры, включая 160 квартир, 60 частных домов и приблизительно 140 автомобилей. В Шебекинском городском округе значительно пострадали дома, где были разрушены крыши, окна, внутренние и внешние структуры.

Волгоградская область: Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО и радиоэлектронной борьбы смогли успешно противостоять атаке. В результате были ликвидированы пожары на электроподстанции в Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону без остановки энергоснабжения.

Ростовская область: Василий Голубев, губернатор Ростовской области, отметил начало массированной атаки около 2 часов ночи, в ходе которой были уничтожены десятки БПЛА. Возгорание на электроподстанции в Родионово-Несветайском районе было оперативно потушено к утру.

Курская область: В Курской области, по словам врио губернатора Алексея Смирнова, были сбиты четыре беспилотника. Повреждения или жертвы не были зафиксированы.

Астраханская область: Игорь Бабушкин, глава Астраханской области, подтвердил, что атака была успешно отражена, жертв и значительных разрушений не последовало.

Воздушные ограничения: Последствия атак также повлияли на воздушное сообщение, с ограничениями, введёнными в аэропортах Волгограда и Астрахани, что привело к задержкам и перенаправлениям рейсов.

Эти события подчеркивают острую потребность в постоянном мониторинге и укреплении мер безопасности, включая усиленное внимание к аэропортам и критической инфраструктуре в регионах, сообщает rtvi.com.