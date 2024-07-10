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«Дым закрыл полнеба»: пожар на нефтебазе и жертвы. Какие регионы России атаковали БПЛА

В ночь с понедельник на вторник 9 июля несколько областей России столкнулись с атаками беспилотников, по данным Министерства обороны РФ.

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В ночь с понедельник на вторник 9 июля несколько областей России столкнулись с атаками беспилотников, по данным Министерства обороны РФ.

Оперативные действия систем противовоздушной обороны позволили эффективно справиться с угрозами в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях.

Согласно сообщению rtvi.com, в Белгородской области последствия атаки оказались особенно серьёзными. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о гибели четырёх человек и ранениях у 20. Инфраструктура региона серьёзно пострадала: Шебекинский городской округ испытал значительные разрушения жилых построек.

В Волгоградской области благодаря координированным усилиям ПВО и сил радиоэлектронной борьбы удалось предотвратить большие разрушения. Губернатор Андрей Бочаров подтвердил, что удалось избежать критических последствий для электроподстанций и нефтебаз, что позволило сохранить непрерывность энергоснабжения.

Ростовская область также успешно отразила ночную атаку. Губернатор Василий Голубев сообщил об уничтожении множества беспилотников и ликвидации пожара на одной из электроподстанций, что было выполнено до рассвета.

В Курской области, по словам временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Смирнова, было сбито четыре дрона, и, к счастью, серьезных повреждений или жертв удалось избежать.

Игорь Бабушкин, руководитель Астраханской области, также подтвердил успешное отражение атаки без жертв и значительных разрушений.

Дополнительно, в результате инцидентов были введены временные ограничения на воздушные перевозки, затронувшие аэропорты в Волгограде и Астрахани, что привело к задержкам и изменениям в расписании рейсов.

Эти инциденты ясно показывают необходимость укрепления мер безопасности и усиления наблюдения за критически важными объектами, особенно в аэропортах и важных инфраструктурных узлах.

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