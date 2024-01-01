Новости России
· Артем Акчурин

Дыхание Арктики накроет Россию в январе: синоптики рассказали чего ждать

Дыхание Арктики накроет Россию в январе: синоптики рассказали чего ждать

saransk-news.net

Подписаться в Telegram

Наступающая праздничная ночь в Казани обещает быть холодной, что подтверждено высказыванием профессора кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ
Юрия Переведенцева.

Он отметил, что погода будет неустойчивой из-за действия североатлантического циклона и атмосферных фронтов. Температура будет постоянно колебаться в течение дня, но в целом ожидаются -4 градуса мороза. На выходных ожидается некоторое потепление, но ночью 1 января температура снова снизится до -10 градусов.

Однако, по словам Переведенцева, подобные значения температуры не являются аномальными и скорее соответствуют климатической норме. Долгосрочный прогноз Гидрометцентра предсказывает обычную зимнюю погоду в Татарстане с морозами и снегопадами.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани на пересечении М7 и М12 планируют построить склад за 1,5 миллиарда

Лонгриды

день назад

«Праздники не в бокале, а в головах»: сколько можно пить на новогодних праздниках, чтобы не проснуться у нарколога

травля тараканов в москве с гарантией санслужба

Новости Татарстана

день назад

В РТ появится новый нефтеперерабатывающий завод

Интересное в Казани

2 дня назад

Улыбка на миллион: казанский стоматолог поделился важными советами перед установкой виниров

сайт визитка под ключ цена москва в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за 2023 год было построено восемь новых школ

Новости Казани

день назад

В Казани за 31 декабря произошло 124 ДТП

Новости Татарстана

20 часов назад

С нового года повысилась стоимость проезда на общественном транспорте

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане с начала 2024 года родилось 60 младенцев
Лонгриды
3 дня назад

Победитель шоу «Вызов» из Татарстана Данила Калиникин: «Это уникальная возможность ощутить себя ребёнком!»

Победитель шоу «Вызов» из Татарстана Данила Калиникин: «Это уникальная возможность ощутить себя ребёнком!»

Новости Казани

50 минут назад

В Казани отменили праздничные мероприятия из-за морозов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Республике Татарстан выросли цены на бензин АИ-98 и дизельное топливо

Новости Казани

4 часа назад

Сильнейшие морозы в Казани продержатся все новогодние каникулы

Новости Татарстана

16 часов назад

В РТ за 2023 год в почти в 2 раза вырос экспорт халяльной продукции

Из-за Эль-Ниньо весь год будет аномальным: синоптик рассказал, какую погоду ждать в Татарстане в 2024 году
Лонгриды
5 дней назад

Из-за Эль-Ниньо весь год будет аномальным: синоптик рассказал, какую погоду ждать в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

17 часов назад

Первым ребёнком, который родился в РТ в 2024 году оказался мальчик

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани выросла стоимость проезда в общественном транспорте

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане почти в два раза увеличился экспорт халяльной продукции
Интересное в Казани
4 дня назад

Успешный Бизнес и Личный Рост: Центр «Мой бизнес» Татарстан предлагает бесплатные обучающие программы для предпринимателей