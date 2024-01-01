Дыхание Арктики накроет Россию в январе: синоптики рассказали чего ждать

Наступающая праздничная ночь в Казани обещает быть холодной, что подтверждено высказыванием профессора кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ

Юрия Переведенцева.

Он отметил, что погода будет неустойчивой из-за действия североатлантического циклона и атмосферных фронтов. Температура будет постоянно колебаться в течение дня, но в целом ожидаются -4 градуса мороза. На выходных ожидается некоторое потепление, но ночью 1 января температура снова снизится до -10 градусов.

Однако, по словам Переведенцева, подобные значения температуры не являются аномальными и скорее соответствуют климатической норме. Долгосрочный прогноз Гидрометцентра предсказывает обычную зимнюю погоду в Татарстане с морозами и снегопадами.