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Дыхание Арктики накроет Россию в январе: синоптики неожиданно изменили прогноз

Дыхание Арктики накроет Россию в январе: синоптики неожиданно изменили прогноз

dzen.ru

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Юрий Переведенцев, специалист в области метеорологии, климатологии и экологии атмосферы отметил, что погода в настоящее время нестабильная, влияние на нее оказывают североатлантический циклон и атмосферные фронты. В течение сегодняшнего дня и завтра ожидается примерно по 4 градуса мороза в дневное время и около 8 градусов мороза ночью.

Однако, в субботу и воскресенье погода немного потеплеет. В ночь на 4 января ожидается резкое понижение температуры, так как циклон отойдет на восток и в Казань придет арктический воздух.

Однако, Переведенцев уверяет, что это нормальная зимняя погода и нет ничего аномального. Он сравнивает текущую температуру с 1978-1979 годами, когда мороз достигал 45 градусов в Казани. Согласно прогнозам гидрометцентра, январь в Татарстане ожидается в рамках климатической нормы, что означает нормальную зимнюю погоду с морозами и снегом.

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