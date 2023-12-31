Дыхание Арктики накроет Россию с 1 января: синоптики рассказали чего ждать

Праздничная ночь в Казани будет холодной. Об этом сообщил профессор Юрий Переведенцев, специалист по метеорологии и климатологии. Он отметил, что погода будет неустойчивой из-за североатлантического циклона и атмосферных фронтов. Температура будет колебаться в течение дня, но в целом ожидаются -4 градуса мороза. В

выходные ожидается потепление, но ночью на 1 января температура снова понизится до -10 градусов. Однако, по словам переведенцев, такие значения не являются аномальными, а скорее соответствуют климатической норме. Долгосрочный прогноз гидрометцентра предсказывает нормальную зимнюю погоду в Татарстане, с морозами и снегом.