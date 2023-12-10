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· Алина Алмакаева

Двойная пенсия уже в декабре: пенсионеров огорошили неожиданным решением

Двойная пенсия уже в декабре: пенсионеров огорошили неожиданным решением

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Получатели пенсий по возрасту в Российской Федерации могут рассчитывать на двойные выплаты в конце месяца, при определенных условиях также можно производить коррекции времени выплаты для избежания попадания на выходные дни. В таких случаях перевод выплаты происходит немного заранее, что особенно актуально, например, когда выплата назначена на четверг или пятницу. Если же планируемая дата выпадает на период с первого по третье число месяца, то средства могут быть доступны на руках уже на следующий день.

Традиционно пенсионеры ожидают получение пенсии не позднее десятого числа каждого месяца, соответственно, начисление за январь будет произведено в конце рабочих дней текущего года. Кроме того, важно отметить о ежегодной индексации: декабрьская выплата за январь увеличится на 7,5%, в соответствии с регулирующим законодательством, принятым Государственной Думой. Таким образом, начиная с первого января 2024 года, минимальный размер пенсии для лиц, не занятых в экономике, составит 13 290 рублей в месяц. Их первым доходом будет стандартное декабрьское пособие, за которым последует пенсионное начисление, предназначенное за январь будущего 2024 года.

Специалисты отмечают, что календарь начислений на банковские карты, осуществляемый через расчетную систему "Мир", будет соблюден без отклонений. Пенсии будут зачислены в привычные сроки.

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