Двери закрыты: россияне останутся без перелётов на курорты — суровые ограничение вступят в силу уже в августе

Туристический сезон в разгаре, но жителям некоторых регионов России придется пересмотреть планы на отдых в Турции. Чартерные рейсы из Архангельска и Сыктывкара прекращают свое существование уже в июле.

Последний звонок на посадку:

Архангельск – Анталья: Последний прямой рейс запланирован на 22 июля. Обратно пассажиры смогут вернуться только в Москву (аэропорт Шереметьево).

Сыктывкар – Анталья: Завершающий вылет – 19 июля, возвращение в Москву (аэропорт Внуково) 25 июля.

Причины отмены рейсов остаются неясными. По словам туристов, чартеры пользовались популярностью и были практически полностью заполнены. Возможно, решение о закрытии полетных программ связано с логистическими трудностями или экономической нецелесообразностью.

Что делать туристам?

Тем, кто уже приобрел путевки на отмененные рейсы, турагенты предлагают альтернативные варианты с вылетом из других городов.

Жителям Архангельска и Сыктывкара, планирующим отдых в Турции, теперь придется добираться до курортов с пересадкой в Москве или рассматривать вылеты из Казани.

Отмена прямых рейсов – неприятная новость для жителей регионов. Остается надеяться, что в следующем туристическом сезоне ситуация изменится к лучшему.