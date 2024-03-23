Две бесплатные недели в санатории: кто сможет воспользоваться новой льготой уже в конце марта

Среди граждан России выделена новая категория - так называемые "предпенсионеры". Они, как и другие граждане, имеют определенные льготы в нашей стране. Например, им предоставляется возможность бесплатного отдыха в санатории "Авитек" в Кирове.



Предпенсионеры могут претендовать на различные виды отдыха: как обычную лечебную путевку, так и курсовки, не включающие проживание. Эта возможность предоставляется благодаря социальному фонду, в который ежемесячно делают отчисления предприятия-работодатели. Часть этих средств может быть направлена на санаторное оздоровление работников, достигших предпенсионного возраста, которым положено не менее 14 дней лечения. Для этого организации должны заключить договор с санатоием "Авитек" на оздоровление предпенсионеров.



На такую форму поддержки могут рассчитывать работающие мужчины, родившиеся в период с 1962 по 1964 годы, работающие женщины, родившиеся в период с 1967 по 1969 годы, а также работающие пенсионеры.Порядок санаторного оздоровления предпенсионеров регламентирован приказом Минтруда России №580н от 10.12.2012 года (с изменениями от 03.12.2018 года №764н). В этом документе указан список необходимых документов для получения бесплатного лечения.