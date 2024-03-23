Новости России
· Алина Алмакаева

Две бесплатные недели в санатории: кто сможет воспользоваться новой льготой уже в конце марта

Две бесплатные недели в санатории: кто сможет воспользоваться новой льготой уже в конце марта

iz.ru

Подписаться в Telegram

Среди граждан России выделена новая категория - так называемые "предпенсионеры". Они, как и другие граждане, имеют определенные льготы в нашей стране. Например, им предоставляется возможность бесплатного отдыха в санатории "Авитек" в Кирове.

Предпенсионеры могут претендовать на различные виды отдыха: как обычную лечебную путевку, так и курсовки, не включающие проживание. Эта возможность предоставляется благодаря социальному фонду, в который ежемесячно делают отчисления предприятия-работодатели. Часть этих средств может быть направлена на санаторное оздоровление работников, достигших предпенсионного возраста, которым положено не менее 14 дней лечения. Для этого организации должны заключить договор с санатоием "Авитек" на оздоровление предпенсионеров.


На такую форму поддержки могут рассчитывать работающие мужчины, родившиеся в период с 1962 по 1964 годы, работающие женщины, родившиеся в период с 1967 по 1969 годы, а также работающие пенсионеры.

Порядок санаторного оздоровления предпенсионеров регламентирован приказом Минтруда России №580н от 10.12.2012 года (с изменениями от 03.12.2018 года №764н). В этом документе указан список необходимых документов для получения бесплатного лечения.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

ЗАГС Татарстана попал в коррупционный скандал

Интересное в Казани

день назад

«У нас малыши учатся плавать раньше, чем ходить»: центр раннего плавания в Казани

дезинсекция защита барьерная

Лонгриды

5 часов назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Интересное в Казани

3 дня назад

Время весенней генеральной уборки: наводим чистоту с проверенными помощниками 

кофемашина krups ремонт в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани на мосту «Миллениум» произошло массовое ДТП

Спортивные новости Казани

21 час назад

Стало известно, что привычные продукты вызывают бессонницу

Новости Казани

день назад

В Казани на 7 часов частично будет перекрыт мост «Миллениум»

Новости Татарстана

день назад

Школьники и студенты Татарстана начнут проектировать беспилотники

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане оштрафовали компанию за разлив нефти
Лонгриды
5 часов назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Татарстана

36 минут назад

В РТ утвердили план охраны лесов и населенных пунктов от пожаров

Интересное в Казани

день назад

«У нас малыши учатся плавать раньше, чем ходить»: центр раннего плавания в Казани

Новости Казани

2 часа назад

В аэропорту Казани усилены меры безопасности после теракта в Подмосковье

Новости Казани

5 часов назад

Казанцы на следующей неделе смогут сдать вторсырье на переработку
Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей
Новости Татарстана
3 дня назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Спортивные новости Казани

21 час назад

Стало известно, что привычные продукты вызывают бессонницу

Новости Казани

день назад

В Казани на мосту «Миллениум» произошло массовое ДТП

Новости Казани

день назад

«Ак Барс»: Билялетдинов покинул пост главного тренера клуба
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы