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· Артем Акчурин

Две бесплатные недели как на курорте: кто сможет воспользоваться новой льготой уже в конце марта

Две бесплатные недели как на курорте: кто сможет воспользоваться новой льготой уже в конце марта

tochka.by

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В сфере общественного обслуживания появилась новая группа граждан - "предпенсионеры". Им также предоставляются определенные льготы. Например, они имеют возможность бесплатно отдохнуть в кировском санатории "Авитек".

"Предпенсионеры" могут пользоваться отдыхом как по обычным лечебным программам, так и по курсовкам, не включающим проживание. Такую поддержку предоставляет Социальный фонд, в который предприятие-работодатель ежемесячно вносит дополнительные средства. Часть этих денежных средств может быть направлена на санаторное лечение работающих предпенсионеров, гарантированных минимум 14 дней оздоровления. Для активации данной услуги, организации должны заключить договор на оздоровление предпенсионеров со санаторием "Авитек".

Под такую поддержку могут рассчитывать мужчины 1962-1964 годов рождения, работающие женщины 1967-1969 годов рождения, а также работающие пенсионеры.

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