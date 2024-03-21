Два стакана для настоя: стало известно, чем нужно поливать денежное дерево – вырастет до потолка

Денежное дерево считается неприхотливым комнатным растением, однако полив сам по себе недостаточен. Если толстянке не хватает полезных веществ, она может остановить свой рост, поэтому необходимо своевременно принимать соответствующие меры. Сообщают Хибины.ру.



На рынке существует множество подкормок для денежного дерева, но нет нужды тратить деньги сразу же, поскольку существует более эффективный метод.





Вам понадобится 2 стакана яичной скорлупы и 2 литра воды для приготовления настоя. Измельчите скорлупу с помощью кофемолки или блендера, затем пересыпьте порошок в глубокую емкость и залейте его водой. Полученную жидкость оставьте настаиваться в течение 5 дней при комнатной температуре, после чего можно начинать поливать толстянку.Достаточно поливать комнатное растение таким настоем раз в 2 недели. Яичная скорлупа содержит много кальция и других микроэлементов, которые необходимы денежному дереву.После нескольких поливов вы заметите повышенную крепость и разрастание ствола толстянки, что способствует активному росту растения.