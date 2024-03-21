Два стакана для настоя: стало известно, чем нужно поливать денежное дерево – вырастет до потолка
botanichka.ru
Денежное дерево считается неприхотливым комнатным растением, однако полив сам по себе недостаточен. Если толстянке не хватает полезных веществ, она может остановить свой рост, поэтому необходимо своевременно принимать соответствующие меры. Сообщают Хибины.ру.
На рынке существует множество подкормок для денежного дерева, но нет нужды тратить деньги сразу же, поскольку существует более эффективный метод.
Достаточно поливать комнатное растение таким настоем раз в 2 недели. Яичная скорлупа содержит много кальция и других микроэлементов, которые необходимы денежному дереву.
После нескольких поливов вы заметите повышенную крепость и разрастание ствола толстянки, что способствует активному росту растения.
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