Два стакана для настоя: стало известно, чем нужно полить денежное дерево – вырастет до потолка

Денежное дерево – культура, которая обычно считается неприхотливой в уходе в помещении.

Однако простое поливание может быть недостаточным, если растение не получает достаточного количества питательных веществ. Поэтому важно принимать своевременные меры. Сообщают Хибины.ру.



На сегодняшний день существует множество подкормок для денежного дерева, но нет необходимости тратить деньги сразу, поскольку есть более эффективный метод.





Для приготовления настоя вам понадобится 2 стакана измельченной яичной скорлупы и 2 литра воды. Разомните скорлупу с помощью кофемолки или блендера, затем насыпьте порошок в глубокую емкость и залейте его водой. Дайте жидкости настояться в течение 5 дней при комнатной температуре, после чего вы сможете приступить к поливу толстянки.Достаточно поливать растение таким настоем всего лишь раз в 2 недели. Яичная скорлупа содержит большое количество кальция и других микроэлементов, необходимых для денежного дерева.Уже через несколько поливов вы заметите, как ствол толстянки становится более прочным и широким, что способствует активному росту растения.