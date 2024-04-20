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«Душа продолжает существовать после смерти тела»: ученые обнародовали результаты исследования

«Душа продолжает существовать после смерти тела»: ученые обнародовали результаты исследования

fishki.net

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Ученые из Аризонского университета в США в коллаборации с британскими исследователями обнаружили новые данные, касающиеся возможности существования человеческого сознания после смерти.

Это исследование поднимает вопросы о том, как сознание может сохраняться на квантовом уровне, предоставляя новый взгляд на посмертное существование.

Научная работа была основана на теории Оркестрированного Объективного Сокращения, предполагающей, что сознание человека может продолжать функционировать вне физического тела благодаря квантовым процессам в микротрубочках нейронов. Согласно этой концепции, квантовые информационные процессы не прекращаются с моментом смерти, а продолжают существовать и взаимодействовать с окружающим квантовым полем.

Дополнительное подтверждение теории было получено от ученых из Института Макса Планка в Германии, которые исследуют влияние квантовой механики на сознание. Их работы показывают, что сознание возможно встречает бесконечность, превосходя традиционные представления о времени и пространстве после физической смерти.

Цель таких исследований — не только расширить понимание человеческого сознания, но и исследовать потенциальные применения этих открытий в медицине, например, в разработке новых методов реанимации и лечения мозговых заболеваний. Также это открывает новые философские и метафизические направления для изучения природы сознания и его взаимосвязи с физическим миром.

Эти открытия могут существенно повлиять на будущее науки и философии, предоставляя новые подходы к пониманию жизни и смерти в контексте квантовой механики.

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