«Душа продолжает существовать после смерти тела»: физики обнародовали результаты исследования

Недавнее исследование, проведённое специалистами из Аризонского университета в Соединенных Штатах Америки в сотрудничестве с британскими учёными, пролило свет на возможность существования человеческого сознания после физической смерти.

Результаты этого исследования указывают на то, что душа человека продолжает функционировать на квантовом уровне, что может коренным образом изменить наше понимание жизни и смерти.

В рамках исследования была разработана теория, известная как Оркестрированное Объективное Сокращение, которая предполагает, что квантовые процессы в микротрубочках нервных клеток могут сохранять информацию о человеческом сознании. Эта информация, согласно исследованию, не исчезает после смерти, а продолжает существовать в космосе.

Такое представление о посмертном существовании сознания получило подтверждение благодаря анализу научных данных и теорий, которые рассматривали поведение сознания после клинической смерти. Исследователи отмечают, что это открытие может объяснить явления, связанные с воспоминаниями людей, вернувшихся к жизни после клинической смерти.

Поддержку теории выразили также учёные из Института Макса Планка в Германии, подтвердив, что человеческое сознание может встретиться с бесконечностью после смерти. Основная задача исследований в данной области — детальнее изучить механизмы, позволяющие сознанию продолжать существование вне физического тела.

Эти открытия открывают новые перспективы для понимания человеческого сознания и его связей с квантовой физикой, что в будущем может привести к новым научным прорывам в области медицины и философии, сообщает pravda.ru.