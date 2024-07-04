«Другого выхода нет, держитесь»: глава Центробанка предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты

Центробанк сделал решительный шаг в борьбе с инфляцией, подняв ключевую ставку сразу до 16%. По словам Эльвиры Набиуллиной, это необходимая мера для стабилизации цен, и не исключено, что в течение года последуют новые ужесточения, если ситуация не выровняется.

Двойной удар по кошельку: кредиты дорожают, сбережения растут

Повышение ставки – это палка о двух концах. С одной стороны, оно бьет по желающим взять кредит, делая ипотеку и займы для бизнеса значительно дороже. Это может затормозить экономический рост, ведь инвестировать в новых условиях станет рискованнее.

С другой стороны, вкладчики могут ликовать – проценты по депозитам растут, и хранить деньги в банке становится выгоднее. Вопрос в том, перевесит ли выгода от сбережений потери от дорогих кредитов?

Что ждет ставку дальше: взлет или пике?

Набиуллина не исключает дальнейшего повышения ставки, если инфляция не вернется к целевому уровню в 4% к 2024 году. Однако, аналитики считают, что ставка уже близка к своему пику, и прогнозируют ее снижение во второй половине следующего года.

Время действовать: советы для заемщиков и вкладчиков

Банки, чувствуя нестабильность, активно привлекают краткосрочные вклады, а вот долгосрочные становятся менее выгодными. Тем, кто планирует брать кредит, стоит поторопиться: условия могут стать менее привлекательными уже в ближайшее время.

Оставайтесь на плаву в бушующем море экономики

Центробанк продолжает следить за ситуацией и готов корректировать свою политику. В условиях высокой инфляции и нестабильности на кредитном рынке важно быть в курсе действий государства и гибко реагировать на изменения.