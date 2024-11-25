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«Другого не ждите, будет снег»: Роман Вильфанд ошарашил россиян прогнозом на Новый год по каждому региону

Метеорологи предсказывают, что предстоящая зима...

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Метеорологи предсказывают, что предстоящая зима будет теплее, чем обычно, но это не исключает неожиданностей в виде резких похолоданий и обильных снегопадов.

По прогнозам экспертов «Яндекс Погоды», аномалии затронут всю территорию России, но температурные рекорды этой зимой маловероятны. Тем не менее, погодные условия будут существенно отличаться в зависимости от региона.

Теплая зима: что ждёт российские регионы

  • Европейская часть

В Москве и Санкт-Петербурге зима будет относительно мягкой. Средняя температура в Москве, например, превысит климатическую норму на 1,4 градуса, составив -3,7 C в декабре и -5,8 C в январе. Санкт-Петербург станет одним из самых тёплых городов с зимней средней температурой около -3,4 C.

  • Южные регионы

Краснодар и Ростов-на-Дону сохранят звание самых тёплых городов зимы. Температуры будут держаться в районе +2,7 C и -0,8 C соответственно. Однако февраль в Краснодаре может быть особенно дождливым, с уровнем осадков вдвое выше, чем годом ранее.

  • Сибирь и Урал

Сибирь по-прежнему останется самым холодным регионом. В Красноярске, Новосибирске и Омске средние зимние температуры составят около -14 C. На Урале осадков ожидается меньше обычного, всего 70–80 мм, что ниже прошлогодних значений.

Резкие похолодания и осадки: готовимся к переменам

Хотя зима 2024-2025 года обещает быть теплее обычного, синоптики предупреждают о возможности резких изменений. Особенно внимательными следует быть в южных и центральных регионах:

  • Центральная Россия: возможны резкие похолодания и снегопады. Ожидаемое количество осадков в Москве — около 144 мм, что на 15% меньше, чем в прошлом году.
  • Южные регионы: в Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре вероятны сильные дожди, чередующиеся с мокрым снегом, что создаст риски гололедицы.
  • Север и Сибирь: более засушливая зима с редкими, но обильными снегопадами.

Региональные прогнозы осадков

Метеорологи отмечают заметное снижение уровня осадков в ряде городов. Так, Волгоград и Воронеж столкнутся с уменьшением дождей и снегопадов на 1,5 раза по сравнению с прошлой зимой. В то же время Краснодар, Нижний Новгород и Красноярск в разные месяцы испытают значительное увеличение снежных или дождевых осадков.

Как подготовиться к зиме 2024-2025

С учётом прогнозов, россиянам следует заранее продумать, как справляться с переменчивыми погодными условиями. Вот несколько советов:

  • Будьте готовы к сюрпризам погоды: резкие перепады температур потребуют внимательного подхода к выбору одежды и утепления жилья.
  • Особое внимание дорогам: гололедица, вероятная в южных и центральных регионах, станет основной угрозой для водителей.
  • Позаботьтесь о безопасности дома: проверьте системы отопления и утеплите окна, особенно в холодных регионах.
  • Следите за прогнозами: регулярное обновление метеосводок поможет избежать неприятных сюрпризов.

Зима 2024-2025 года принесёт россиянам мягкие температуры, но не избавит от погодных сюрпризов. Переменчивая погода с резкими похолоданиями и разными уровнями осадков по регионам станет характерной чертой сезона. Заблаговременная подготовка и внимание к прогнозам помогут пройти зиму комфортно и безопасно.

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