«Другого не будет, ждите снег»: Роман Вильфанд ошарашил россиян прогнозом на Новый год по каждому региону

Новый год – время ожидания праздника, сказочной атмосферы и, конечно, зимней погоды. В 2025 году жители разных уголков России смогут насладиться разнообразием климатических условий, от суровых морозов до мягкой зимы у морского побережья.

Вот как распределится погода в новогоднюю ночь и первые дни января.

Москва: традиционная зима с комфортным морозом

На Новый год столица России встретит жителей и гостей холодной, но умеренной погодой. Днем в предновогодние дни температура опустится до -6...-8C, а ночью достигнет -12C. Возможны снегопады, которые добавят уюта праздничным прогулкам по украшенным улицам.

Первая неделя января сохранит стабильные зимние температуры, что создаст идеальные условия для посещения катков и зимних ярмарок.

Санкт-Петербург: снежные пейзажи северной столицы

В Санкт-Петербурге Новый год будет по-настоящему зимним. Ночные температуры ожидаются в диапазоне от -5 до -10C. Легкие снегопады и сугробы на улицах сделают праздничную атмосферу особенно красивой. Однако в некоторые дни возможно потепление с осадками в виде измороси, что напомнит о переменчивом характере северного климата.

Черноморское побережье: мягкость южной зимы

Сочи, Адлер и другие курорты Черного моря встретят Новый год в комфортных условиях. Днем температура достигнет +6...+10C, а ночью будет держаться в пределах +2...+5C. Хотя снег в этих местах – редкость, возможен дождь, но это не помешает прогулкам вдоль побережья и наслаждению свежим морским воздухом.

Крым: переменчивая погода и морские пейзажи

На полуострове новогодняя погода будет прохладной, с дневными температурами +5...+10C и ночными значениями около +1...+3C. В прибрежных зонах возможен дождь, а в горных районах – мокрый снег. Заснеженные вершины Ай-Петри обещают стать идеальным местом для зимних фотосессий.

Кавказские Минеральные Воды: мягкий холод

На курортах Кисловодска, Пятигорска и других близлежащих городах в Новый год ожидаются температуры около -1...+3C днем и до -5...-7C ночью. Небольшие снегопады украсят горные пейзажи, добавляя уюта и праздничного настроения.

Владивосток и Приморье: морозы и снежная сказка

Владивосток встретит Новый год температурой -5...-10C с возможными осадками в виде снега. Холодная и снежная погода сделает улицы города по-настоящему зимними, создавая праздничное настроение.

Урал: суровая зима

Екатеринбург и Челябинск ожидают типичные уральские морозы. Днем столбик термометра опустится до -10...-15C, а ночью возможны понижения ниже -20C. Такие условия потребуют теплой одежды, но для любителей настоящей зимы они станут неотъемлемой частью праздника.

Сибирь: морозный Новый год

Новосибирск, Омск, Красноярск и Иркутск встретят Новый год значительными морозами. Днем температура будет держаться на уровне -20...-25C, а ночью опустится ниже -30C. Снежный покров и суровые морозы создадут уникальную атмосферу для любителей настоящей зимы.

Поволжье: снежная идиллия

Казань и Самара ожидают умеренные морозы: днем -10...-12C, ночью до -15C. Снегопады добавят праздничного настроения, превращая улицы в зимние курорты.

Калининград: мягкая европейская зима

На самом западном рубеже России Новый год пройдет при температуре +2...+5C, с повышенной влажностью и осадками в виде дождя. Хотя снег маловероятен, мягкий климат и новогодняя иллюминация создадут атмосферу уюта.

Россия в 2025 году порадует разнообразной зимней погодой. Жители центральных и северных регионов смогут насладиться традиционной снежной зимой, а южане — мягкими и комфортными условиями для новогоднего отдыха. Независимо от региона, праздник обещает быть ярким и незабываемым.

