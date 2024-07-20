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Древний бабушкин рецепт: теперь закатываю баклажаны только таким методом

Один из популярных ингредиентов для заготовок — баклажаны. Сегодня мы делаем акцент на древнем рецепте баклажанов, который передается из поколения в поколение и позволяет насладиться вкусом лета круглый год.

profrybolov.ru

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С приходом лета начинается сезон консервации, и многие хозяйки готовятся к этому времени, чтобы сохранить урожай овощей на зиму.

Один из популярных ингредиентов для заготовок — баклажаны. Сегодня мы делаем акцент на древнем рецепте баклажанов, который передается из поколения в поколение и позволяет насладиться вкусом лета круглый год.

Бабушкин рецепт закатки баклажанов

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 2 кг
  • Болгарский перец — 1 кг
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Хрен (листья и корни) — по вкусу
  • Петрушка и укроп — по 1 пучку
  • Соль — 2 ст. ложки
  • Сахар — 1 ст. ложка
  • Уксус 9% — 100 мл
  • Вода — 1 л

Метод приготовления:

  1. Подготовка овощей: Начните с тщательной мойки баклажанов и перцев. Баклажаны нарезать кружочками толщиной около 1 см, перцы очистить от семян и нарезать полосками.
  2. Стерилизация банок: Перед началом заготовки необходимо стерилизовать банки и крышки, чтобы избежать попадания бактерий в консервацию.
  3. Заполнение банок: В каждую банку укладывайте слоями баклажаны, перец, чеснок, а также листья хрена, петрушку и укроп.
  4. Заливка: В кастрюле смешайте воду, соль, сахар и доведите до кипения. Затем добавьте уксус. Горячим рассолом заливайте содержимое банок.
  5. Закатка: После заливки банки закатайте и укутайте их плотным покрывалом для остывания. Оставьте в таком состоянии на 24 часа.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

Этот рецепт не только сохраняет пикантный и насыщенный вкус баклажан, но и обладает отличными консервирующими свойствами благодаря сочетанию уксуса и специй. Баклажаны, приготовленные таким способом, могут храниться в темном прохладном месте в течение нескольких месяцев.

Баклажаны по этому рецепту отлично подходят как гарнир к мясным блюдам, так и в качестве самостоятельной закуски. Они украсят любой праздничный стол или будут хорошим дополнением к повседневному ужину.

Воспользуйтесь этим древним семейным рецептом, чтобы и ваша кладовая радовала вас вкусными и полезными заготовками, которые не только удивят гостей, но и помогут сохранить урожай на зиму.

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