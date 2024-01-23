Дракон сделает их счастливыми: Глоба назвал три знака зодиака, которым символ года преподнесет шикарный 2024
bangkokbook.ru
Российский астролог Павел Глоба назвал только три знака зодиака, которое весь 2024 год будут находится под покровительством символа года, Зеленого Дракона: всех их проблемы в течение года будут решаться с удивительной легкостью, пишет progorod43.
Рак
Год Зеленого Дракона принесет ракам радостные события и уникальные возможности. Ваш энтузиазм и решимость будут ключевыми качествами, открывающими двери к успеху. Вас ожидают новые проекты и интересные встречи. Любовь будет лучезарной, а отношения - крепкими. Будьте готовы к неожиданным приятным сюрпризам и большому количеству позитивных моментов в этом волнующем году.
Лев
2024 год для львов станет периодом гармонии и благополучия. Ваши творческие способности будут на пике, что приведет к замечательным достижениям в работе и личной жизни. Вас ждут теплые отношения с близкими, а также возможность расширения круга общения. В любви вас ожидают романтические моменты, а партнерство будет процветать. В этом году ваши мечты станут ближе к реальности.
Дева
Девам 2024 год подарит множество возможностей для личного и профессионального роста. Вас ждут удачные сделки и финансовый успех. В личных отношениях вы будете ощущать поддержку и понимание. Время благоприятствует новым начинаниям, будь то в карьере или в личной жизни. Ваши таланты и умения привлекут внимание окружающих, открывая двери к яркому и успешному году.