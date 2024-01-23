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Дракон сделает их счастливыми: Глоба назвал три знака зодиака, которым символ года преподнесет шикарный 2024

Дракон сделает их счастливыми: Глоба назвал три знака зодиака, которым символ года преподнесет шикарный 2024

bangkokbook.ru

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Российский астролог Павел Глоба назвал только три знака зодиака, которое весь 2024 год будут находится под покровительством символа года, Зеленого Дракона: всех их проблемы в течение года будут решаться с удивительной легкостью, пишет progorod43.

Рак

Год Зеленого Дракона принесет ракам радостные события и уникальные возможности. Ваш энтузиазм и решимость будут ключевыми качествами, открывающими двери к успеху. Вас ожидают новые проекты и интересные встречи. Любовь будет лучезарной, а отношения - крепкими. Будьте готовы к неожиданным приятным сюрпризам и большому количеству позитивных моментов в этом волнующем году.

Лев

2024 год для львов станет периодом гармонии и благополучия. Ваши творческие способности будут на пике, что приведет к замечательным достижениям в работе и личной жизни. Вас ждут теплые отношения с близкими, а также возможность расширения круга общения. В любви вас ожидают романтические моменты, а партнерство будет процветать. В этом году ваши мечты станут ближе к реальности.

Дева

Девам 2024 год подарит множество возможностей для личного и профессионального роста. Вас ждут удачные сделки и финансовый успех. В личных отношениях вы будете ощущать поддержку и понимание. Время благоприятствует новым начинаниям, будь то в карьере или в личной жизни. Ваши таланты и умения привлекут внимание окружающих, открывая двери к яркому и успешному году.

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