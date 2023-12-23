Новости России
· Алина Алмакаева

Дракон лишит удачи и достатка: стало известно, какие 6 блюд точно нельзя ставить на праздничный стол

Дракон лишит удачи и достатка: стало известно, какие 6 блюд точно нельзя ставить на праздничный стол

Про город

Подписаться в Telegram

Россияне получили рекомендацию не добавлять на свои новогодние столы шесть блюд в 2024 году, чтобы избежать гнева деревянного дракона и сохранить удачу. Появилась информация о том, что этот капризный ящер не переносит определенные свежие продукты. Излишняя роскошь и щедрость ассоциируются с драконом, поэтому стол должен соответствовать символу года и предлагать разнообразные и обильные угощения.

Необходимо включить в меню основное блюдо из мяса или рыбы, с добавлением специй, ведь дракон предпочитает пикантную пищу. Также важно использовать только свежие и качественные продукты, особенно насыщенные вкусом деликатесы и морепродукты. Не забываем добавить на стол орехи, символизирующие здоровье и богатство. Их можно также использовать в салатах.

Важно, чтобы на новогоднем столе были и фрукты, прежде всего красного цвета, которые принесут удачу и достаток хозяевам. Десерт можно украсить красными ягодами. Рис восточной культуры является одним из важных гарниров, символизирующим изобилие и богатство. Его можно добавить в салаты или подать к мясу. Зелень на столе олицетворяет развитие и рост, поэтому обязательно следует предложить гостям много овощей и разную зелень.

Однако следует помнить о том, что в год деревянного дракона следует избегать определенных продуктов на столе. Не рекомендуется подавать гостям мясо кролика, так как это символ 2023 года и может оскорбить нового хозяина. Курица также не подходит, слишком простое угощение для такого величественного зверя.

Грибы на востоке ассоциируются с проблемами и заботами, поэтому тоже следует избегать их на столе. Он также рекомендует добавлять лук только в очень небольших количествах, чтобы избежать ссор и разрывов в отношениях. Также следует исключить с новогоднего стола консервы и полуфабрикаты, копченую или вареную колбасу, а также блюда, готовимые с использованием алкоголя, таких как вино и пиво.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Проезд по мосту М12 в Татарстане составит 241 рубль

Новости Татарстана

16 часов назад

Стало известно, кто чаще идет служить по контракту в Татарстане

травля тараканов в москве с гарантией дезцентр

Новости Татарстана

день назад

Финальная серия «Слова пацана» отличается от ранее слитой версии

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Искусство грузинской гастрономии: ТОП ресторанов, где вас ждут кулинарные шедевры и гостеприимство!

заказ дизайн проекта квартиры в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В Зеленодольске скончался заслуженный врач РТ

Новости Татарстана

день назад

На ремонт стадиона к играм БРИКС выделят 1 млрд рублей

Новости Татарстана

16 часов назад

Данис Зарипов заявил, что не хочет возвращаться на лед

Лонгриды

18 часов назад

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников
Лонгриды
18 часов назад

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане выросли цены на дизель

Новости Татарстана

3 часа назад

Власти Татарстана направят 18 млрд рублей на обеспечение людей жильем

Новости Татарстана

15 часов назад

Рузиль Минекаев: «Я своего героя Марата очень люблю»

Новости Татарстана

16 часов назад

Данис Зарипов заявил, что не хочет возвращаться на лед
В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить
Лонгриды
2 дня назад

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

Новости Татарстана

16 часов назад

В Альметьевске внедряют новый вариант помощи бездомным животным

Новости Татарстана

16 часов назад

Стало известно, кто чаще идет служить по контракту в Татарстане

Новости Татарстана

17 часов назад

Автор книги «Слово пацана» назвал своих любимых героев из сериала
Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2024 году
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2024 году