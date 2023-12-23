Дракон лишит удачи и достатка: стало известно, какие 6 блюд точно нельзя ставить на праздничный стол

Россияне получили рекомендацию не добавлять на свои новогодние столы шесть блюд в 2024 году, чтобы избежать гнева деревянного дракона и сохранить удачу. Появилась информация о том, что этот капризный ящер не переносит определенные свежие продукты. Излишняя роскошь и щедрость ассоциируются с драконом, поэтому стол должен соответствовать символу года и предлагать разнообразные и обильные угощения.

Необходимо включить в меню основное блюдо из мяса или рыбы, с добавлением специй, ведь дракон предпочитает пикантную пищу. Также важно использовать только свежие и качественные продукты, особенно насыщенные вкусом деликатесы и морепродукты. Не забываем добавить на стол орехи, символизирующие здоровье и богатство. Их можно также использовать в салатах.

Важно, чтобы на новогоднем столе были и фрукты, прежде всего красного цвета, которые принесут удачу и достаток хозяевам. Десерт можно украсить красными ягодами. Рис восточной культуры является одним из важных гарниров, символизирующим изобилие и богатство. Его можно добавить в салаты или подать к мясу. Зелень на столе олицетворяет развитие и рост, поэтому обязательно следует предложить гостям много овощей и разную зелень.

Однако следует помнить о том, что в год деревянного дракона следует избегать определенных продуктов на столе. Не рекомендуется подавать гостям мясо кролика, так как это символ 2023 года и может оскорбить нового хозяина. Курица также не подходит, слишком простое угощение для такого величественного зверя.

Грибы на востоке ассоциируются с проблемами и заботами, поэтому тоже следует избегать их на столе. Он также рекомендует добавлять лук только в очень небольших количествах, чтобы избежать ссор и разрывов в отношениях. Также следует исключить с новогоднего стола консервы и полуфабрикаты, копченую или вареную колбасу, а также блюда, готовимые с использованием алкоголя, таких как вино и пиво.