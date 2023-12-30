Дракон будет беспощаден: стало известно кого из знаков зодиака ждет в 2024 году «веселая жизнь»

Согласно прогнозу знаменитого российского астролога Павла Глобы на 2024 год, представителей одного знака зодиака Вселенная удостоит особенным вниманием, но ,увы, совсем не положительным: их ожидает год страшного невезения, пишет gorodkirov.

Родившиеся под созвездием овна в 2023 году ощущали, как им на протяжении всего года улыбается удача и везет во всех начинаниях. Однако в новом году все повернется на 180 градусов.

Астролог рассказал, что в грядущем году Зеленого Дракона провалам и неудачам овнов не будет конца: ухудшение отношений с близкими, с начальством, потери в профессиональной деятельности. Все это, безусловно, отразиться на физическом и эмоциональном состоянии представителей данного знака зодиака.

Тем не менее у овнов будет шанс исправить свою жизнь, которая начала идти под откос. Для этого астролог настоятельно рекомендует наконец-то поверить в себя и свои силы, отказаться от “течения” и научиться решать все самим без помощи других людей.



