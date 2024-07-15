Дожди с грозами, град с 15 июля: ветер до 20 м\с начнет сшибать с ног, реки выйдут из берегов — опубликован прогноз от Гидрометцентра

Ближайшие дни в России обещают быть богатыми на погодные сюрпризы. Гидрометцентр предупреждает: страну ждет как аномальная жара, так и проливные дожди с грозами.

Зона риска: от Кавказа до Дальнего Востока

Северный Кавказ: уже сейчас здесь льют дожди, гремят грозы, а ветер разгоняется до 20 м/с, угрожая вызвать наводнения и сели. По прогнозам, непогода задержится на неделю.

Южный Урал: жителей региона также ждут затяжные дожди и пасмурная погода.

Дальний Восток: из-за циклона, пришедшего из Восточного Китая, здесь ожидаются проливные дожди, которые могут привести к серьезным последствиям.

«Африканская жара» не отступает

В то же время Центральная Россия, Центральное Черноземье, южные регионы (включая Ростовскую область и Краснодарский край) продолжают изнывать от жары до +40C.

Как уберечь себя от капризов погоды?

Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания.

Ограничьте пребывание на солнце в самые жаркие часы.

Следите за прогнозами погоды, чтобы быть готовыми к любым сюрпризам.

Помните: предупрежден — значит вооружен! Берегите себя и своих близких!