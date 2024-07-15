Дожди с грозами, град с 15 июля: ветер до 20 м\с начнет сшибать с ног, реки выйдут из берегов — опубликован прогноз от Гидрометцентра
bugaga.ru
Ближайшие дни в России обещают быть богатыми на погодные сюрпризы. Гидрометцентр предупреждает: страну ждет как аномальная жара, так и проливные дожди с грозами.
Зона риска: от Кавказа до Дальнего Востока
Северный Кавказ: уже сейчас здесь льют дожди, гремят грозы, а ветер разгоняется до 20 м/с, угрожая вызвать наводнения и сели. По прогнозам, непогода задержится на неделю.
Южный Урал: жителей региона также ждут затяжные дожди и пасмурная погода.
Дальний Восток: из-за циклона, пришедшего из Восточного Китая, здесь ожидаются проливные дожди, которые могут привести к серьезным последствиям.
«Африканская жара» не отступает
В то же время Центральная Россия, Центральное Черноземье, южные регионы (включая Ростовскую область и Краснодарский край) продолжают изнывать от жары до +40C.
Как уберечь себя от капризов погоды?
- Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания.
- Ограничьте пребывание на солнце в самые жаркие часы.
- Следите за прогнозами погоды, чтобы быть готовыми к любым сюрпризам.
Помните: предупрежден — значит вооружен! Берегите себя и своих близких!
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