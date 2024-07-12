Дожди с грозами, град с 12 июля: ветер до 20 м\с сшибет с ног, реки выйдут из берегов — новый прогноз от Гидрометцентра
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Гидрометцентр бьет тревогу: Россию ждет настоящий погодный винегрет! Пока одни регионы готовятся к проливным дождям и ураганному ветру, другие изнывают от аномальной жары.
Штормовое предупреждение для юга России и Дальнего Востока
- Северный Кавказ: с 9 июля здесь бушует непогода. Сильные дожди, грозы, град и ветер до 20 м/с угрожают вызвать подтопления и сели.
- Южный Урал: Свердловскую, Челябинскую, Курганскую области и юг Тюменской области на целую неделю накроют дожди.
- Дальний Восток: ливни и грозы обрушатся на Хабаровский край, Приморье, Амурскую область, Сахалин и восток Якутии.
Синоптики предупреждают: с 12 июля непогода усилится. Возможны чрезвычайные ситуации!
Жара до +40C не отпускает Центральную Россию
В то же время большая часть России продолжает страдать от аномальной жары.
- Центральная Россия: до +32C без дождей до середины июля.
- Центральное Черноземье: до +35C.
- Поволжье, Ростовская область, Краснодарский край, Крым: до +40C, сообщает news.ru.
Будьте внимательны к прогнозам погоды и соблюдайте меры безопасности!
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