Дожди с грозами, град с 12 июля: ветер до 20 м\с сшибет с ног, реки выйдут из берегов — новый прогноз от Гидрометцентра

Гидрометцентр бьет тревогу: Россию ждет настоящий погодный винегрет! Пока одни регионы готовятся к проливным дождям и ураганному ветру, другие изнывают от аномальной жары.

Штормовое предупреждение для юга России и Дальнего Востока

Северный Кавказ: с 9 июля здесь бушует непогода. Сильные дожди, грозы, град и ветер до 20 м/с угрожают вызвать подтопления и сели.

Южный Урал: Свердловскую, Челябинскую, Курганскую области и юг Тюменской области на целую неделю накроют дожди.

Дальний Восток: ливни и грозы обрушатся на Хабаровский край, Приморье, Амурскую область, Сахалин и восток Якутии.

Синоптики предупреждают: с 12 июля непогода усилится. Возможны чрезвычайные ситуации!

Жара до +40C не отпускает Центральную Россию

В то же время большая часть России продолжает страдать от аномальной жары.

Центральная Россия: до +32C без дождей до середины июля.

Центральное Черноземье: до +35C.

Поволжье, Ростовская область, Краснодарский край, Крым: до +40C, сообщает news.ru.

Будьте внимательны к прогнозам погоды и соблюдайте меры безопасности!