Дождались: В СФР сделали долгожданное заявление о 13 пенсии для всех пенсионеров в январе

Стало известно, что пенсионерам будет предоставлена дополнительная выплата до конца января.

Ранее, ожидалось, что в этом месяце многие пожилые люди получат "тринадцатую" пенсию. Однако социальный фонд дал исчерпывающий ответ на данный вопрос. По всей стране пенсионеры интересовались о возможных дополнительных выплатах, особенно после того, как в декабре они уже получили две выплаты. Первая выплата пришла в обычные сроки, а в конце декабря последовала еще одна. Многие считали это "тринадцатой" пенсией и надеялись получить ее в январе.



Специалисты сообщили, что таких дополнительных выплат не будет. Дополнительная выплата в конце декабря была пенсией за январь, которую зачислили досрочно для пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту до 10-го числа каждого месяца. Те, кто получает пенсию на почте, смогут получить январскую выплату с 3 января по обычному графику.

Следующая выплата будет в феврале и это будет пенсия за февраль, не связанная с "тринадцатой" пенсией или дополнительными выплатами. Исключение составляют только те пенсионеры, которые еще не получили январскую выплату на карту - для них зачисления будут ожидать с 20-го по 25-е число текущего месяца.