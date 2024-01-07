Дождались: Социальный фонд России сделал долгожданное заявление о 13 пенсии для всех пенсионеров в январе

Сообщается о том, что пенсионерам будет выплачена дополнительная пенсия до конца января. Многие пожилые люди ожидали получить тринадцатую пенсию в этом месяце, однако социальный фонд дал исчерпывающее объяснение на этот счет. Пенсионеры по всей стране задавали вопросы о возможных дополнительных выплатах, особенно после того, как в декабре некоторые из них получили две выплаты. Первая выплата пришла в плановые сроки, а в конце декабря была сделана еще одна. Многие приняли это за тринадцатую пенсию и надеялись получить ее в январе.

Специалисты сообщили, что дополнительной выплаты не предусмотрено. Деньги, полученные в конце декабря, являются пенсией за январь и были зачислены заранее для тех, кто получает пенсию на банковскую карту до 10-го числа каждого месяца. Те, кто получает пенсию на почте, смогут получить январскую выплату с 3 января по установленному графику. Следующая выплата будет в феврале и это будет пенсия за февраль, не имеющая никакого отношения к тринадцатой пенсии или дополнительным выплатам. Единственным исключением являются только те пенсионеры, которые еще не получили январскую выплату на карту - для них зачисление будет ожидаться с 20-го по 25-е число текущего месяца.