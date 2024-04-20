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«Доводят себя до рака»: доктор рассказал, как вода с лимоном медленно убивает россиян

«Доводят себя до рака»: доктор рассказал, как вода с лимоном медленно убивает россиян

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Растворенный в воде лимон – универсальное лекарство от всех бед. Однако такой напиток может нанести серьезный вред здоровью. Об этом поделился гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, как сообщает «Российская газета».

Специалист подчеркнул, что в отличие от распространенного мнения, вода с лимоном не способствует улучшению пищеварения и не увеличивает выработку желудочной кислоты. Временное ощущение улучшения вызвано скорее стимуляцией работы желудка.

«Пытаясь лечиться водой с лимоном, человек тратит зря время. Нерешенные проблемы могут привести к более серьезным заболеваниям», — сделал вывод доктор.

Согласно Вялову, лимон не способен увеличить кислотность желудка, так как лимонная кислота является кислотой, и процесс щелочения не возможен.

В случае воспаления в желудочно-кишечном тракте, оно будет только усиливаться, пояснил специалист. «Важно понимать, что воспаление может привести к развитию онкологических заболеваний», — предостерег доктор.

Эта информационная статья не является медицинской рекомендацией.

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